Dalla Roma alla Juve: debito choc e addio immediato

Le clamorose novità sulla situazione dei francesi cambiano le priorità dei club coinvolti: si apre una lotta a due per il bomber

Oltre 500 milioni di debiti. E dire che, negli anni, il glorioso club transalpino ha anche concluso diverse operazioni remunerative in uscita. Non osiamo nemmeno immaginare come sarebbe stata la situazione senza una politica di mercato che, almeno apparentemente, teneva nella giusta considerazione il bilancio. Mai realtà fu più diversa dall’immaginazione del tifoso medio, o dalle previsioni degli addetti ai lavori.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion – una sorta di Covisoc della Francia – ha deliberato la scorsa settimana che il Lione sia temporaneamente retrocesso in Ligue 2 per la drammatica situazione finanziaria. Se i conti non torneranno entro parametri accettabili, il club dovrà ricominciare dalla Serie B. Una competizione che ovviamente garantisce meno introiti al club: la spirale fatta di minori ricavi uniti alla necessità di appianare i debiti rischia di strozzare la proprietà, obbligata di fatto – come prima azione concreta – a metter sul mercato i giocatori più rappresentativi. Quelli su cui si può fare cassa, insomma.

Tra i pezzi pregiati di un club da anni protagonista anche in Europa, c’è un attaccante che fa gola a mezza Europa. Nello specifico, considerando le mutate priorità dei francesi, Roma e Juve si sono già affacciate sul calciatore in vista di un grande colpo di mercato da concludere a gennaio.

Mikautadze via a prezzo di saldo: battaglia Roma-Juve

24 anni, nato curiosamente proprio a Lione ma georgiano di cittadinanza, Georges Mikautadze era stato già accostato a diversi club di Serie A sostanzialmente da quando il suo compagno di nazionale, e stella assoluta del calcio mondiale Khvicha Kvaratskhelia, aveva iniziato a fare sfracelli con la maglia del Napoli.

Acquistato dal Metz la scorsa estate per 18,5 milioni di euro, e titolare di un contratto valido fino al 2028, l’attaccante è uno dei candidati all’addio data la devastante situazione economica del suo club. Cristiano Giuntoli, da tempo a caccia di un vice Vlahovic da inserire in rosa a gennaio, sta già sondando il terreno col Lione, il cui mercato è bloccato solo in entrata.

La Roma, che lamenta la stessa penuria di attaccanti centrali in rosa, vorrebbe garantire a mister Ranieri un bomber di riserva per far tirare il fiato ad Artem Dovbyk. Considerando lo status del georgiano, calciatore ambìto anche da altri club europei, non è escluso che la preferenza del calciatore andrà al club che più di altri possa garantirgli un posto da titolare. O comunque una posizione di alternanza con il depositario del ruolo nei rispettivi schemi tattici. La sfida è lanciata: il Lione è costretto a vendere, Roma e Juve sono pronte a battagliare per il giocatore.