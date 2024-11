Infortunio grave e addio Roma: c’è l’annuncio UFFICIALE

La Roma avrà un piccolo vantaggio nella sfida di campionato, visto l’infortunio ad uno dei migliori giocatori della squadra: c’è il comunicato ufficiale

Claudio Ranieri sta preparando i prossimi match di campionato ed Europa League in attesa di riaccogliere a Trigoria i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Nel frattempo gli avversari hanno perso un uomo di punta.

La Roma è attesa da un trittico di gare da far tremare i polsi. Claudio Ranieri non ha avuto nemmeno il tempo di insediarsi a Trigoria che subito dovrà fare i conti con sfide delicatissime, contro Napoli, Tottenham e Atalanta. La classifica piange e non si possono più perdere punti per strada. Serve a tutti i costi un risultato importante per risalire la china e prepararsi al meglio in vista del successivo trittico, sicuramente più alla portata. Dal 7 dicembre in poi i giallorossi se la vedranno con Lecce, Como e Parma, con la prima e l’ultima sfida tra le mura amiche dell’Olimpico.

Parlare di scontri diretti per la salvezza può risultare strano ma fotografa con esattezza la situazione in cui si trova il club capitolino. Urgono vittorie e fieno in cascina per non concludere il girone di andata in una posizione troppo scomoda. La Serie A a 20 squadre consente di avere del margine per salvarsi ma di certo bisognerà fare almeno 35 punti prima delle ultime 7 giornate di campionato, visto il calendario durissimo.

Grave infortunio per Banda alla caviglia: salta il match contro la Roma

Proprio il 7 dicembre, dopo questo trittico terribile con Napoli, Tottenham e Atalanta, arriverà il Lecce all’Olimpico. Giampaolo si è da poco insediato sulla panchina salentina al posto di Gotti e proverà l’impresa di salvare i giallorossi di Puglia. Una brutta tegola ha colpito il club prima della sosta, nella sfida pareggiata per 1-1 contro l’Empoli al Via del Mare. L’8 novembre scorso, infatti, Lameck Banda ha riportato un grave infortunio durante il match.

Il calciatore africano si è rotto il malleolo mediale della caviglia sinistra. Nonostante questo, in attesa di ulteriori accertamenti, la Federazione calcistica dello Zambia ha richiesto la presenza del calciatore nonostante la manifestata volontà del club di non far partire l’atleta in ragione di detto infortunio.

Dopo tutti i test del caso e con il riscontro effettivo del problema fisico, il ragazzo è stato rimandato a Lecce nella serata di ieri, come comunicato dalla società in una nota ufficiale. Ora dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la frattura, prima di osservare un lungo periodo di riposo. Ovviamente salterà il match con la Roma.