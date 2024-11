Kvaratskhelia alla Juventus: Giuntoli ha trovato i soldi

Kvaratskhelia alla Juventus: la bomba arriva direttamente da Napoli. Ecco come Giuntoli ha trovato i soldi per l’assalto al georgiano

Una vera e propria bomba clamorosa. Una di quelle notizie di mercato che possono cambiare le sorti della stagione di qualunque squadra. Sì, proprio così. E, la bomba, arriva direttamente da Napoli.

Facciamo un quadro, perché è giusto ricapitolare com’è la questione al momento e come potrebbe andare: in casa Napoli il rinnovo di Kvara sta andando per le lunghe. Non c’è accordo sulla parte economica, balla qualcosa tra De Laurentiis e l’entourage del giocatore. Discorso simile anche per Vlahovic alla Juventus: al momento il serbo, che non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, ha un contratto fino al 2026 a 12 milioni di euro all’anno. Troppo per Giuntoli che vorrebbe ritoccarlo spalmando il tutto per diverse stagioni e quindi chiudere il discorso. C’è da dire, però, che attorno alle prestazioni di Vlahovic ci sono degli interessi importanti soprattutto da squadre di Premier League che potrebbero tornare all’assalto già a gennaio: l’Arsenal, ad esempio, è tra queste.

Kvaratskhelia alla Juventus: Giuntoli lo prende con i soldi di Vlahovic

E come potrebbe investire i soldi incassati Giuntoli? Secondo le informazioni che arrivano da Napoli le idee, il direttore dell’area sportiva della Juventus, ce le ha abbastanza chiare: a parlare è stato Valter De Maggio, che è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando questa situazione.

“Non vorrei rovinare la giornata ai tifosi del Napoli – ha detto – mi sono giunte delle indiscrezioni clamorose sul futuro di Kvaratskhelia. Mi dicono che Cristiano Giuntoli lo vorrebbe alla Juventus. Il dirigente vorrebbe tornare a lavorare con lui e i bianconeri potrebbero investire tanti soldi se dovessero vendere Vlahovic. Vediamo quello che succederà”.