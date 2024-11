Napoli-Roma, annuncio UFFICIALE e dubbio Lukaku già sciolto

Emergono novità di rilievo in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, la cui presenza nella sfida con la Roma era divenuta dubbia

Mentre tra i vicoli della città eterna si è recuperato in tempi record un clima di serenità e fiducia, Sir Claudio Ranieri dovrà conquistare una prima bozza della sua nuova Roma entro una manciata di giorni, vista l’imminente sfida con la corazzata partenopea di Antonio Conte.

Descrivere un Napoli in crisi soltanto per una sconfitta con una sontuosa Atalanta e un pareggio con l’Inter sarebbe semplicemente sintomo di una certa limitatezza analizza, soprattutto se consideriamo un inizio di campionato che definire solido sarebbe un eufemismo.

L’efficacia del gruppo di Antonio Conte è peraltro acuita dalla bipolarità delle dirette rivali come Inter e Juventus, le quali hanno accumulato diverse battute d’arresto con squadre medio-piccole.

Un esordio del genere non è certamente l’ideale per Ranieri e colleghi, soprattutto considerando che alla sfida con il Napoli seguiranno il Tottenham e la scoppiettante Atalanta di mister Gasperini. Nel corso delle ultime ore i tifosi partenopei hanno prestato particolare attenzione alle condizioni di Romelu Lukaku, sulle cui condizioni il CT belga aveva sollevato alcuni dubbi.

Lukaku lancia la carica per Napoli-Roma: “Non ho problemi”

Dalla nazionale del Belgio erano giunti segnali di allarme piuttosto rumorosi, ma di recente è stato direttamente il bomber tanto amato da Antonio Conte a fornire nuove indicazioni sulle proprie condizioni fisiche. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lukaku avrebbe dichiarato di non avere problemi (“Non ho problemi”), il che, a sei giorni dalla sfida con i capitolini, dovrebbe garantirne la presenza dal primo minuto o, di certo, a partita in corso.

Il gigante ex Roma, dopo una serie di esperienze controverse (la seconda all’Inter sotto il comando di Inzaghi e quella a Roma) in cui una serie di indubbi limiti non sono furono adeguatamente celati dai sistemi di gioco utilizzati, ha ritrovato l’allenatore che qualche anno ne elevò all’inverosimile le prestazioni all’interno del rettangolo verde. Conte lo ha voluto a tutti i costi, per inserirlo in un sistema calcistico in cui la ripartenza e la forza fisica risultano armi letali.