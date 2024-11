Roma-Inter scintillante: regalo low cost per Ranieri

L’ultimo intreccio di mercato coinvolge direttamente Inter e Roma: la sfida è pronta ad infiammarsi da un momento all’altro. Ecco cosa sta succedendo

Rispetto per tutti, paura di nessuno. Il nuovo corso griffato Ranieri sembra aver recepito molto bene le istanze ‘dettate’ dal nuovo tecnico giallorosso, che ha subito messo sotto torchio la squadra (o almeno ciò che ne è rimasto dopo la pausa Nazionali) per imporre un cambio di passo immediato. Necessario se si spulcia con attenzione la classifica; inevitabile se si considera il valore e soprattutto le ambizioni di una squadra costruita per veleggiare in ben altre posizioni.

‘Sir Claudio’ avrà il compito – tutt’altro che banale – di ‘traghettare’ la Roma nei prossimi mesi, fungendo da collante con i piani altissimi della società: un ruolo poliedrico, insomma, che fungerà da preludio rispetto a quello che l’allenatore di Testaccio ricoprirà a partire dalla prossima estate. Sia nel breve che (soprattutto) nel medio-lungo periodo, dunque, Ranieri farà sicuramente sentire la sua voce, come del resto testimoniano anche le sue parole a proposito del ‘caso’ Dybala. E così, non è escluso che i giallorossi possano mettersi sulle tracce di calciatori letteralmente ‘esplosi’ sotto la gestione Ranieri. Tra questi, un focus particolare merita sicuramente la questione riguardante le corsie esterne, da anni tallone d’Achille della compagine giallorossa.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Zappa: lo scenario

Le prestazioni tutt’altro che esaltanti fornite dalla catena di destra, infatti, potrebbero spingere Ghisolfi ad intervenire nuovamente sul mercato. Soprattutto se si sbloccassero determinate situazioni in uscita, infatti, l’area tecnica giallorossa potrebbe mettere in preventivo un altro investimento per la catena di destra.

Si inserisce proprio in questa direzione l’ultima indiscrezione posta sul piatto della bilancia da Ekrem Konur, secondo cui Inter e Roma avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per Zappa. Reduce da una stagione importante sotto tanti punti di vista che ne ha messo in luce la grande poliedricità, il classe ’99 sta continuando a fornire prestazioni di livello. Prova ne sia la grande performance messa in mostra contro il Milan, nella quale ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra. Legato ai sardi da un contratto in scadenza nel 2025, l’esterno cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter intriga e non poco la sua ex squadra, che ha cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. In uno scenario ancora piuttosto magmatico, però, anche la Roma vorrebbe ritagliarsi un ruolo non banale.