Cessione Friedkin: manca solo la firma

Dopo aver deciso di compiere l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e Claudio Ranieri, sui Friedkin bisogna registrare un importante aggiornamento.

La Roma in questa stagione ha già visto tantissimi cambiamenti. Basti pensare che sulla panchina giallorossa si sono già alternati tre allenatori: Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri.

Proprio quest’ultimo, di fatto, è stato chiamato per risollevare una situazione davvero difficile. La Roma, infatti, è dodicesima in classifica con soli quattro punti di vantaggio sul Lecce terzultimo. La squadra giallorossa, inoltre, è attesa da una serie di partite davvero difficili.

La Roma, di fatto, prima giocherà al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte capolista e poi sfiderà il Tottenham in Europa League e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini allo Stadio Olimpico. Anche prima di queste gare bisogna registrare ulteriori novità che riguardano i Friedkin .

Possibili problemi per i Friedkin nell’acquisizione dell’Everton: le ultime notizie

Come riportato da ‘josimarfootball.com’, infatti, l’acquisizione dell’Everton da parte dei dirigenti statunitensi sarebbe stata rallentata da una situazione di stallo in tribunale che ha coinvolto A-Cap e 777 Partners. La prima, di fatto, deve ancora rispondere alla richieste di informazioni da parte di Leadenhall Capital per quanto riguarda l’imminente rimborso dei prestiti da parte dei Friedkin al 777.

Questa situazione, dunque, ha portato ad una fase di impasse tra Leadenhall ed un giudice di New York che aveva concesso a Leadenhall un’ingiunzione contro la cessione dei beni di 777, che si aggiravano intorno ai 200 milioni. Questo è stato considerato come un punto di rottura nella presa di controllo. I debiti dell’Everton, dunque, potrebbero ridursi grazie all’arrivo dei Friedkin, sempre se gli sforzi di questi ultimi non siano resi uguali da A-Cap, 777 e Leadenhall.