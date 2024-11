Cristante nello scambio, magia Roma: Juventus al tappeto

La cessione di Bryan Cristante rappresenta sempre meno un’ipotesi inverosimile: lo scambio che spalanca le porte a scenari suggestivi

La volontà di non perdere altro tempo. La consapevolezza di dover lanciare un messaggio importante a tutto l’ambiente. L’auspicio di aver fatto la scelta giusta. Potrebbero essere tanti gli stati d’animo che albergano nel quartier generale della Roma, alla vigilia di un tour de force che chiamerà immediatamente in causa l’antidoto rappresentato dall’ultimo avvicendamento in panchina che ha portato al ritorno di Claudio Ranieri. I prossimi impegni ufficiali, però, saranno utili al tecnico di Testaccio anche per capire da quali pedine far ruotare il nuovo progetto tecnico ed eventualmente quali possano essere i calciatori sacrificabili.

La stagione in corso di svolgimento, ad esempio, non è partita nel migliore di modi per Bryan Cristante. Il centrocampista italiano, apparso piuttosto compassato nelle mansioni tattiche a lui fornite prima da De Rossi e poi da Juric, non sta riuscendo a ‘pulire’ la manovra di gioco e a fare lucidamente da schermo davanti alla difesa. Che sia un momento no o l’inizio di un’irreversibile discesa, non è dato saperlo. Tuttavia, il fatto che l’ex centrocampista dell’Atalanta sia stato accostato a diversi club nelle ultime settimane della scorsa sessione estiva di calciomercato, non è un dettaglio privo di senso.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio con l’Everton Beto-Cristante

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2027, Cristante era stato accostato a diversi club di Serie A. Tra questi, il Milan aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che, però, non ha mai preso quota. Il centrocampista giallorosso, inoltre, aveva calamitato le attenzioni di qualche club della Liga: non è impossibile che questo tipo di voci possa prendere quota.

Tuttavia, tra i club che potrebbero fare almeno un tentativo per riuscire a mettere le mani su Cristante, occhio alle compagini inglesi. In Premier League, ad esempio, c’è un calciatore che piace e non poco alla Roma. Stiamo parlando di Beto, non centrale nel progetto tecnico dell’Everton e profilo gradito ai giallorossi così come alla Juventus, soprattutto se dovesse muoversi con la formula del prestito.

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra era trapelata l’indiscrezione secondo cui la Roma e i Toffees potrebbero sedersi al tavolo delle contrattazioni per imbastire uno scambio. E chissà che nel dossier dei due club non siano entrati proprio Cristante e Beto; di fatto ai capitolini manca un vice Dovbyk mentre i Toffees sono alla ricerca di un mediano ‘difensivo’ in grado di interpretare le due fasi in modo concreto nella zona nevralgica del campo. Di fatto la valutazione dei due calciatori si attesta sui 15-20 milioni di euro: l’ipotesi di uno scambio alla pari con leggero conguaglio a favore dell’Everton rappresenta una tentazione per certi aspetti intrigante.