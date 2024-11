Calciomercato Roma, affare lampo: accordo per lo scambio

Dopo aver sistemato la questione allenatore, i Friedkin sono chiamati a rinforzare un organico che ha evidenziato non poche lacune in questo scorcio di stagione. Soluzione a sorpresa

Non è stata una giornata come le altre per la Roma, che ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Chiamato a raccogliere l’eredità di Juric e più nello specifico una posizione di classifica tutt’altro che positiva, il tecnico di Testaccio dovrà toccare le corde giuste per motivare un ambiente troppo spesso apparso in balia delle onde. Ciò che serve, però, sarà subito ritornare ad incamerare punti molto pesanti.

Tuttavia, prescindendo dalla situazione campo non sono pochi i nodi ancora da sciogliere nei piani alti della Roma. A cominciare dalla nuova configurazione da dare al board giallorosso, ma non solo. Con l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, infatti, Ghisolfi sarà chiamato a rinforzare l’organico sfruttando quelle situazioni che di volta in volta si presenteranno. A tal proposito, non è escluso che questo tipo di discorso si intrecci in maniera importante con quello relativo alla trattativa ormai in via di definizione che vedrà i Friedkin rivelare le quote di maggioranza dell’Everton. Stando alle ultime indiscrezioni riferite da Goodisonnews.com, infatti, non è escluso che si possano creare i presupposti per uno scambio tra i Toffees e i giallorossi nel corso dei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “Accordo con l’Everton per uno scambio”

A toccare questo tema tutt’altro che secondario è stato infatti Bryan King. L’ex osservatore dell’Everton, infatti, non sarebbe sorpreso di vedere i Toffees rinforzare l’organico nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. Ma c’è di più. Secondo King, la possibilità che Roma ed Everton si siedano attorno a un tavolo negoziale per trovare l’accordo per uno scambio non sarebbe un’opzione utopistica, anzi.

Di seguito l’intervento di King rilasciato ai microfoni di Goodisonnews.com: “C’è un calciatore della Roma che potrebbe trasferirsi in Premier. Forse c’è un potenziale accordo per uno scambio che potrebbe aiutare a rinforzare la squadra di Dyche. Non mi sorprende che l’Everton stia cercando di rafforzarsi portando nel proprio organico un paio di volti nuovi”. Ai posteri l’ardua sentenza.