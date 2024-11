Dal Manchester City al Milan: firma lampo in Serie A. Hanno scelto lui, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con l’avvicinarsi della finestra di mercato invernale, il calciomercato italiano si anima con piani strategici delle squadre di vertice. Il Milan, dopo un inizio di stagione alternato tra alti e bassi, punta a rinforzare la rosa per assicurarsi continuità e competitività sia in campionato che nelle coppe. Anche Juventus, Inter e Napoli stanno esplorando il mercato per potenziare le rispettive formazioni, con particolare attenzione al centrocampo e all’attacco. Tuttavia, le operazioni di rilievo potrebbero prendere forma più concretamente nella sessione estiva.

Tra i nomi più caldi del momento spicca Samuele Ricci, talentuoso centrocampista classe 2001 del Torino. Il Milan ha manifestato un forte interesse per il giocatore, considerandolo il profilo ideale per rafforzare la mediana. Ricci, già protagonista con la Nazionale e apprezzato per la sua visione di gioco e versatilità, rappresenta una priorità per la dirigenza rossonera.

Dal Manchester City al Milan: fanno sul serio per Samuele Ricci

L’operazione potrebbe non concretizzarsi già a gennaio, poiché il Torino mira a trattenere il giocatore e sta lavorando a un rinnovo contrattuale per evitare sorprese. Nonostante le difficoltà previste, il Milan punta, però, ad anticipare la concorrenza per assicurarsi il centrocampista, vista la crescente attenzione attorno al suo nome.

Dall’inizio della sua carriera, Ricci ha collezionato oltre 100 presenze in Serie A, dimostrando maturità e qualità tecniche superiori alla media. Dopo essersi messo in luce con l’Empoli, Ricci è passato al Torino nel 2022, dove ha proseguito la sua crescita sotto la guida di vari tecnici, inclusa l’attuale gestione Vanoli.

Con 14 presenze già accumulate nella stagione 2024/2025, Ricci si sta confermando uno dei punti fermi del centrocampo granata. Per il Milan, investire su di lui significherebbe garantire solidità e profondità in un reparto spesso soggetto a variazioni per infortuni e squalifiche.