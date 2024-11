Il Milan manda al tappeto la Juve, tutto deciso: il via libera riscrive l’affare

Trapelano importanti aggiornamenti in merito alla candidatura di Milan e Juventus, pronte a far saltare il banco, imprimendo la svolta all’affare

Benché solo da pochi giorni si affronteranno nella super sfida di San Siro in programma sabato alle ore 18, Juventus e Milan potrebbero continuare a dar vita ad interessanti intrecci anche in sede di calciomercato. Dopo aver intavolato la trattativa per il trasferimento di Kalulu in bianconero, infatti, i rossoneri e la ‘Vecchia Signora’ sarebbero pronte a sfidarsi per riportare un difensore in Serie A.

Per motivi diversi, infatti, le aree tecniche dei due club sono alla ricerca di profili impattanti con cui rimpolpare i rispettivi ‘castelli’ difensivi’. Ne sa qualcosa soprattutto la Juventus che, dopo aver incassato la doppia mazzata degli infortuni di Bremer e Cabal, ha cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Tra i primi nomi sulla lista dei desideri di Giuntoli ci sarebbe Milan Skriniar, che avrebbe già dato una disponibilità di massima al suo eventuale trasferimento in bianconero. L’incastro con il Psg e con l’entourage del calciatore per la questione ingaggio, però, è ancora tutto da trovare. Ecco perché la Juventus ha cominciato a sondare il terreno anche per altri tipi di profili tra cui Jakub Kiwior, accostato in tempi e in modi diversi alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus e Milan, le ultime su Kiwior: “Via per un’offerta importante”

Come evidenziato da CaughtOffside, non sarebbero pochi i club sulle tracce dell’ex difensore dello Spezia, legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2028. Oltre alla Juventus, infatti, Kiwior avrebbe calamitato l’interesse anche di Milan, Napoli, Bologna, Villarreal e Marsiglia. Ad esprimere il suo punto di vista sul possibile ritorno di Kiwior in Italia, tra gli altri, è stato anche il giornalista Charles Watts.

Molto attento alle dinamiche in casa Arsenal, Watts ha espresso il suo punto di vista sulla situazione legata a Kiwior nel corso del suo ultimo intervento al Daily Briefing di CaughtOffside. Di seguito le sue parole: “C’era la possibilità che Kiwior lasciasse l’Arsenal in estate, ma poi i Gunners hanno deciso di tenerlo per motivi di squadra. Ma quando vedo il minutaggio che gli ha garantito Arteta e noti che il giovane Myles Lewis-Skelly gli è stato preferito più volte di recente, allora è difficile ipotizzare che possa ottenere molti minuti. Quindi se arriva un’offerta importante dall’Italia, ritengo che l’Arsenal possa prenderla in considerazione: non credo che l’infortunio di Ben White influenzerà la loro posizione”.