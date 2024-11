Napoli-Roma, assenza ufficiale nel big match. La comunicazione è già arrivata e viene spiegato anche il motivo. Ecco la scelta

La prima di Claudio Ranieri Ter, sulla panchina della Roma, senza i tifosi della Roma. O almeno, senza i tifosi giallorossi residenti nel Lazio.

Ufficiale: trasferta vietata per chi vive nella Regione della squadra in vista dell’impegno di domenica contro il Napoli. La Prefettura, infatti, ha preso questo provvedimento poche ore fa, spiegando anche in una nota il motivo della scelta.

Napoli-Roma, trasferta vietata ai tifosi residenti nel Lazio

“Il provvedimento è stato adottato su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa è la nota della Prefettura che spiega le motivazioni di questa scelta, che coincide con quelle prese nel corso degli ultimi anni nel merito di questa partita assai sentita tra le due tifoserie.

Potranno invece accedere all’impianto campano, ovviamente, e anche nel settore ospiti, tutti quei tifosi giallorossi che non sono residente né a Roma, né in Provincia e, ovviamente, residente nell’intera regione Lazio. Non il massimo, comunque, vista l’importanza del match e visto i punti pesantissimi che lo stesso mette in palio, sia per quanto riguarda gli azzurri – ma questo poco importa ai tifosi della Roma – sia per quanto riguarda, soprattutto, Pellegrini e compagni che dopo l’esonero di Juric devono cercare di tirarsi fuori da una classifica brutta da vedere e che rischia di diventare ancora più complicata nelle prossime settimane: sì, perché dopo la trasferta in terra campana all’Olimpico arriverà, forse, quella che è la squadra più in forma del momento, quell’Atalanta che è in alto con le big del campionato e che, oggettivamente, non fa nemmeno più notizia.