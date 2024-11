Pogba trova subito squadra: destinazione choc

Nel corso delle ultime ore sono emerse novità rilevanti in merito alle possibili future destinazioni di uno dei profili più chiacchierati di recente alla Continassa

Nel corso delle ultime settimane gli equilibri della massima lega italiana sono andati a modificarsi radicalmente rispetto a quanto tifosi e appassionati erano ormai abituati ad osservare lo scorso anno.

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, al contrario di quanto avveniva un anno fa, è tutt’altro che certa di poter giungere a maggio con la certezza dello scudetto, anche e soprattutto a causa delle consistenti rivoluzioni compiute dalle dirette rivali e dalle sorprendenti ascese tecnico-tattiche di club poco quotati ad agosto, come la Fiorentina di mister Palladino e la Lazio di Baroni.

Tuttavia, a prescindere dagli attuali punti in classifica – che a dodici giornate dall’inizio lasciano il tempo che trovano – la sensazione è che a giocarsi lo scudetto saranno Napoli, Inter e Juventus, con quest’ultima leggermente indietro. La Vecchia Signora di mister Motta, a differenza del Napoli di Conte, appare ancora acerba in alcune manifestazioni calcistiche, probabilmente a causa del fisiologico periodo di ambientamento che i calciatori dovranno compiere a pieno prima di digerire definitivamente il raffinato sistema di gioco del tecnico italo-brasiliano.

Intanto tra i corridoi della Continassa Cristiano Giuntoli sta proseguendo la preparazione alla sessione di mercato invernale, durante la quale i bianconeri dovranno necessariamente tentare di colmare alcune lacune emerse nelle scorse settimane. In ottica calciomercato una delicata decisione è stata già presa e, nel corso delle ultime ore, sono arrivati alcuni succosi aggiornamenti in merito.

Pogba ha scelto: vuole restare in Europa

Una mancita di giorni fa la Juventus ha scelto: Paul Pogba non farà più parte della famiglia bianconera, nonostante la possibilità di rivederlo in campo a parire da marzo. Giuntoli e Motta devono aver valutato più le precarie condizioni fisiche e l’incognita sulle performance rispetto alle indubbie qualità tecniche del fenomeno francese, il quale, ora, è alla ricerca di un nuovo contesto dove poter tornare protagonista.

Nonostante il fuoriclasse ex Juve stia proseguendo i propri allenamenti proprio nella città a cui in molti lo hanno accostato di recente (Miami, dove esaudirebbe il sogno di giocare accanto a Lionel Messi), l’ESPN avrebbe rivelato le sue priorità: Pogba vuole rimanere in Europa… più precisamente in uno dei cinque maggiori campionati del Vecchio Continente. Sempre secondo l’ESPN, Paul avrebbe manifestato una preferenza nei confronti della Francia, dove di fatto non ha mai giocato dal calciatore professionista.