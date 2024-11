Cherki in Italia: è successo tutto molto in fretta

Cherki subito in Italia, la stella del Lione al centro di una notizia che può cambiare scenari e dinamiche. Sta succedendo di tutto in un batter d’occhio.

Nel calcio, tutto può cambiare in un batter d’occhio. Dalla gloria alla disfatta, dagli addii improvvisi di allenatori e giocatori ai colpi di mercato che accendono l’entusiasmo dei tifosi, le sorprese sono parte integrante di questo sport. Basta una settimana per ribaltare pronostici e scrivere nuovi capitoli. Non si tratta solo di trasferimenti clamorosi, ma anche di vicende legate alla nazionale, che spesso si intrecciano con storie personali e legami familiari inaspettati.

Proprio in questo contesto emerge il caso di Rayan Cherki, il giovane talento del Lione, che rappresentava già prima una delle questioni più intriganti degli ultimi mesi, alla luce dei grandi interessi che avrebbe potuto ben presto generare all’interno del panorama calcistico europeo. Il fantasista, protagonista con la nazionale Under 21 francese, potrebbe presto trovarsi a fare una scelta che sorprenderebbe molti.

Cherki, la stella del Lione che potrebbe giocare con l’Italia: le ultime dalla Francia

Rayan Cherki, classe 2003, è una delle stelle emergenti del calcio europeo. Con il Lione, il trequartista ha già dimostrato le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, ma è il suo futuro internazionale a far discutere. Attualmente nel giro delle nazionali giovanili francesi, con cui ha totalizzato 11 gol in 20 presenze, Cherki non ha ancora esordito con la selezione maggiore. Questo lascia aperta la porta ad altre possibilità.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, la FIGC avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, puntando su un legame familiare inaspettato: uno dei suoi nonni è infatti originario della Puglia, il che permetterebbe a Cherki di vestire la maglia azzurra. Anche l’Algeria è in pressing per convincere il giovane a scegliere i Fennec, sfruttando le sue origini algerine.

Cherki non ha mai nascosto il suo attaccamento alla Francia, con cui ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2024, ma non è escluso che possa prendere una direzione sorprendente. Lo staff di Didier Deschamps osserva da vicino i suoi progressi, consapevole che perderlo sarebbe un duro colpo per i Bleus.

Con 7 presenze in Ligue 1 e un rendimento positivo in Europa League, Cherki è al centro di un vero e proprio derby diplomatico tra federazioni. La sua scelta potrebbe scrivere un capitolo importante non solo per la sua carriera, ma anche per il futuro delle nazionali coinvolte.