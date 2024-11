Chiesa alla Roma, 30 milioni e via libera a gennaio

Via libera Chiesa, 30 milioni e Roma già avvisata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma guarda al mercato di gennaio con occhi attenti e strategici, consapevole della necessità di rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Dopo un avvio altalenante in campionato, la dirigenza giallorossa si sta muovendo con prudenza ma ambizione.

Tra i nomi che hanno infiammato le recenti discussioni sul mercato, spicca quello di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus è stato più volte accostato ai capitolini, soprattutto in considerazione di possibili manovre finanziarie della Juventus e della necessità della Roma di rafforzare il suo reparto offensivo con un profilo di qualità ed esperienza internazionale.

Tuttavia, l’attenzione di Tiago Pinto e della dirigenza giallorossa potrebbe spostarsi anche su altri profili, specialmente se alcuni movimenti in Europa dovessero concretizzarsi e dare il via a un domino di mercato. Uno dei nomi di grande interesse è quello di Rayan Cherki, giovane talento dell’Olympique Lione.

Via libera Chiesa, il Liverpool punta Cherzi

Rayan Cherki, una delle stelle più luminose dell’OL, sta vivendo un periodo di forma straordinario, attirando su di sé le attenzioni di club di primo piano in Europa. L’inizio di stagione brillante del giovane attaccante ha portato la dirigenza del Lione a fissare un prezzo di partenza per eventuali trattative: non meno di 30 milioni di euro, cifra che potrebbe salire fino a 35 milioni a seconda dell’evoluzione delle negoziazioni.

Dopo aver respinto le offerte del PSG, del Fulham e della Lazio la scorsa estate, Cherki è rimasto a Lione, rinnovando il suo contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Tuttavia, la pressione finanziaria esercitata dalla DNCG costringerà il club a riconsiderare la sua posizione e a valutare offerte concrete nella prossima finestra di mercato. Tra i club più interessati, come riferisce Footmercato, il Liverpool sembra pronto a mettere sul piatto una proposta, seguita da vicino dal Bayer Leverkusen.

Se questa trattativa si concretizzasse, il Liverpool potrebbe ritrovarsi nelle condizioni di dover sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati, tra cui Federico Chiesa, per equilibrare i bilanci e prepararsi al futuro. Un evento che aprirebbe scenari interessanti per la Roma, la quale, forte delle sue ambizioni e della sua necessità di rinforzi, potrebbe tornare alla carica per il talentuoso italiano. La prossima sessione di mercato invernale si preannuncia infuocata e pronta a riservare sorprese decisive.