Dalla Roma alla Juventus: salta l’incasso giallorosso

Ne abbiamo viste diverse di operazioni chiuse in questo modo negli ultimi anni. Adesso lo potrebbe prendere la Juventus: niente soldi per la Roma

Un incasso saltato, a differenza di quello che ci si poteva aspettare: ma visti gli accordi è difficile pensare che possa andare diversamente.

Ma facciamo chiarezza: negli ultimi anni, durante il mercato, abbiamo visto diverse operazioni che alla fine si sono concluse inserendo nell’accordo una percentuale sulla futura rivendita. La Roma ne ha fatte diverse in questo modo, anche quella di Calafiori, ad esempio, che ha fatto passare all’incasso di Friedkin nel momento in cui il difensore è passato dal Bologna all’Arsenal. Questo è un esempio molto recente, ovviamente, che nella migliore delle ipotesi si potrebbe anche ripetere nei prossimi mesi. Sì, è difficile, per un paio di motivi che adesso vi spieghiamo, ma è giusto ricordarlo.

Dalla Roma alla Juventus: prestito per Shick e niente incasso

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un interesse della Juventus per Schick: il centravanti, adesso al Bayer Leverkusen, è andato a giocare in Germania proprio dalla Roma. Operazione chiusa per 26,5 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita del 10% inserita nel momento in cui si è passato alle firme.

Una percentuale sulla cifra in eccesso su questa rivendita, quindi è uno dei motivi per il quale sarà difficile che la Roma prenda qualche soldo. L’altro, non meno importante, è relativo alla formula: la Juventus, si legge sul quotidiano in edicola questa mattina, non avrebbe nessuna intenzione di fare un investimento a gennaio di questo tipo, quindi il Bayer di Xabi Alonso dovrebbe aprire alla cessione in prestito per i prossimi mesi, poi si vedrà. Le possibilità di rivedere Schick in Italia – 14 presenze quest’anno, solo 5 da titolare – ci sono, ma per la Roma niente soldi, probabilmente. Almeno per ora. In estate, qualora dovesse andare in porto il trasferimento e qualora il centravanti dimostrasse di essere ancora importante, allora se ne potrebbe riparlare.