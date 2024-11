Svolta Roma, ha deciso: rinnovo a vita

Emergono novità scioccanti in merito ad un profilo centrale all’interno di Trigoria, il quale avrebbe compiuto una decisione perentoria in merito al proprio futuro nella città eterna

Oltre a dover trovare una quadra tattica nel giro di settimane di fuoco, durante le quali la Roma dovrà affrontare in ordine Napoli, Tottenham e la frizzante Atalanta di Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri dovrà iniziare già a partire da oggi ad assumere parte del controllo della dirigenza capitolina, sinora rovinosamente naufragata in mari poco ospitali.

Compito imprescindibile del mister di Testaccio sarà quello di riportare con precisione e cognizione di causa le impressioni e le relative priorità in merito all’organico giallorosso.

Una ruolo centrale, grazie al quale l’eroe di Leicester riuscirà indubbiamente a influenzare attivamente il calciomercato gestito (almeno sinora) da Florent Ghisolfi. Per ora la sessione di calciomercato svolta nel corso dell’estate sembrerebbe aver generato soltanto malcontento tra le fila della tifoseria giallorossa, non tanto per la qualità degli innesti compiuti, ma più per la persistenza di alcune gravi lacune nell’undici titolare e nei relativi sostituti.

La fascia destra in particolare appare orfana di un terzino/esterno in grado di interpretare con efficacia il ruolo a tutta fascia, viste e considerate le prestazioni straordinariamente mediocri di Zak Celik e le apparizioni fantasma di Abdulhamid. Insomma… Ranieri dovrà necessariamente mettere ordine e comunicare le priorità per il mercato invernale, dunque anche per quei calciatori da trattenere e quelli da lasciar partire senza particolare remore.

El Shaarawy ha deciso: vuole chiudere la carriera a Roma

L’attuale situazione di Stephan El Shaarawy all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è avvolta da una serie di veli di mistero piuttosto ingombranti, che difficilmente fanno trapelare indizi sia sulla questione prettamente di campo che sul tema del rinnovo.

Parlando di campo, il suo assiduo impiego nella Roma di Claudio Ranieri è tutt’altro che improbabile, vista l’assenza di un esterno di centrocampo che possa ricoprire la fascia destra con qualità e sacrificio (Sir Claudio senza Stephan dovrebbe optare per un deludente Celik o addirittura sulla forzatura di Matias Soulé in un ruolo che difficilmente gli compete, anche e soprattutto considerando la tendenza di Ranieri di schierare esterni senza piede invertito, almeno per quanto concerne dal centrocampo in giù).

Virando sul piano squisitamente contrattuale il Corriere dello Sport ha evidenziato la tendenza dell’ex esterno del Milan di spingere forte sull’acceleratore nei periodi di scadenza, il che farebbe pensare che da ora in poi il numero 92 giallorosso vorrà incidere per assicurarsi la permanenza nella città eterna.

Difatti, secondo il quotidiano sportivo romano, El Shaarawy avrebbe manifestato la volontà di chiudere la propria carriera nella capitale, dove ormai avrebbe conquistato una propria dimensione preziosa.