Tottenham-Roma, UFFICIALE: hanno già presentato il ricorso

Tottenham-Roma si avvicina e, al contempo, si approssima il ritorno in Europa di Claudio Ranieri. Gara difficile che sembra complicarsi ancor prima di iniziare.

Non vedeva l’ora di tornare di panchina. Non vede l’ora di tornare sulla panchina della Roma. A Trigoria Claudio Ranieri appare come un bambino in un negozio di giocattoli.

A 73 anni ha rispetto per tutti ma paura di niente e di nessuno. Lo attendono due gare infuocate dove la Roma non può permettersi ulteriori sbagli. Il tecnico romano lo sa bene e per questo sta valutando ogni minimo dettaglio che scorre sotto i suoi occhi. L’ex tecnico del Cagliari è convinto che la Roma abbia un volto, ed una qualità, ben diverse da quelle messe in mostra fino a questo momento. Occorre trovare la chiave giusta, ma occorre farlo al più presto poiché i giallorossi sono attesi da due difficili trasferte. Il Napoli ed il Tottenham sono avversari ‘veri’ e per questo occorrerà la Roma migliore possibile.

Tottenham-Roma, UFFICIALE il ricorso per Rodrigo Bentancur

L’appuntamento al Maradona di Napoli contro la prima della classe guidata da Antonio Conte è sfida che potrebbe cambiare la rotta, ed il destino, in campionato della Roma.

Non meno importante, e difficile, il turno di Europa League che metterà di fronte alla compagine giallorossa gli inglesi del Tottenham. Una sfida che si sta già scaldando ancor prima che le due compagini scendano in campo. Come ci informa il corrispondente, Ben Jacobs, il Tottenham ha presentato ricorso contro la squalifica di sette giornate inflitta dall’FA a Rodrigo Bentancur:

“Pur accettando il giudizio di colpevolezza nei confronti di Rodrigo da parte della Commissione indipendente di regolamentazione, riteniamo che la sanzione successiva sia severa“.

Il centrocampista uruguaiano ha pagato duramente la frase rivolta al suo compagno coreano Heung-Min Son lo scorso mese di giugno: “Vuoi la maglia di Son? Chiedila a suo cugino, tanto sembrano tutti uguali“, questa la frase a sfondo razzista che ha inchiodato l’ex giocatore della Juventus. La Roma, però, Rodrigo Bentancur lo avrà di fronte poiché la squalifica del centrocampista vale soltanto per le gare di Premier League e per le competizioni inglesi.