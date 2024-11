Addio e firma immediata Inzaghi: hanno messo nero su bianco

Nonostante questi cambiamenti, la stagione 2024-2025 ha già registrato ulteriori avvicendamenti in panchina. La Roma, in particolare, ha vissuto una situazione turbolenta: dopo l’esonero di Daniele De Rossi a settembre, sostituito da Ivan Juric, anche quest’ultimo è stato sollevato dall’incarico dopo una sconfitta interna contro il Bologna. Attualmente, la squadra è affidata a Claudio Ranieri. Anche il Lecce ha operato un cambio alla guida tecnica, esonerando Luca Gotti dopo un pareggio con l’Empoli e affidando la squadra a Marco Giampaolo.

La stagione estiva del 2024 ha visto una rivoluzione senza precedenti sulle panchine della Serie A, con ben 13 squadre su 20 che hanno cambiato guida tecnica. Tra le big, il Milan ha affidato la squadra a Paulo Fonseca, la Juventus ha scelto Thiago Motta, mentre il Napoli ha puntato su Antonio Conte. Anche club come la Lazio, la Fiorentina e il Monza hanno optato per nuovi allenatori, rispettivamente Marco Baroni, Raffaele Palladino e Alessandro Nesta.

A ciò si è aggiunto, in questi giorni, anche il clamoroso evento in casa Genoa, che ha visto i liguri esonerate Alberto Gilardino, sostituendolo con Patrick Vieira, a causa di un avvio di stagione deludente e generando altresì dubbi e perplessità tra il nuovo tecnico e il da poco approdato Mario Balotelli.

Questi movimenti evidenziano l’instabilità che caratterizza molte panchine della Serie A, dove la pressione dei risultati porta spesso a decisioni drastiche da parte delle dirigenze.

Nel frattempo, anche lontano dall’Italia, non mancano cambiamenti. In Premier League, ad esempio, l’Arsenal sta affrontando una fase critica sotto la guida di Mikel Arteta. Nonostante un inizio di stagione discreto, la squadra ha accumulato diversi pareggi, perdendo terreno rispetto al Liverpool capolista. Con un solo trofeo conquistato dal 2019, anno dell’arrivo di Arteta, la sua posizione è sotto esame. Secondo le quote dei bookmaker, Simone Inzaghi è il favorito per un eventuale subentro, seguito da Luis Enrique e Diego Simeone. Altri nomi in lizza includono Xavi, Xabi Alonso e Massimiliano Allegri.

La gestione di un club come l’Arsenal comporta aspettative elevate, e la mancanza di successi significativi negli ultimi anni ha alimentato le speculazioni su un possibile cambio alla guida tecnica. Con la squadra ancora in corsa per il titolo, ma con margini di errore ridotti, le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Arteta e per le ambizioni dei Gunners.

Queste alcune delle quotazioni sul possibile erede alla panchina Gunners:

Simone Inzaghi3/1

Luis Enrique 5/1

Diego Simeone 7/1

Saverio 7/1

Xabi Alonso 9/1

Andoni Iraola 10/1

Michele 1/12

Max Allegri 14/1