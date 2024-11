Adidas ‘riporta’ Totti alla Roma: la data UFFICIALE

Mentre la sponda giallorossa della città eterna continua a reclamare un ritorno in società di Francesco Totti, spunta una sorpresa ufficiale

La tanto chiacchierata deromanizzazione dell’As Roma avvenuta nel corso degli ultimi anni sembrerebbe essere giunta al capolinea con l’approdo di Claudio Ranieri a Trigoria. Il presidente Dan Friedkin non solo ha optato per il tecnico originario di Testaccio nel tentativo di calmierare le feroci proteste della tifoseria, ma sembrerebbe aver scelto di tornare sulla retta via scegliendo di inserire Ranieri nella dirigenza a partire da giugno.

L’eroe di Leicester sarà infatti un perno centrale nella nuova Roma, dove, oltre che influenzare attivamente la scelta dell’allenatore e il mercato, fungerà da tramite tra la proprietà statunitense, nel tentativo di assicurare un ambiente sereno dove lavorare per tornare ai vertici della classifica.

Impossibile rivedendo Ranieri sulla panchina, e soprattutto immaginandolo in dirigenza, non tornare a pensare a Francesco Totti e alla sua nefasta esperienza consumata anni fa nella dirigenza giallorossa.

In molti, ora che i Friedkin hanno reintrodotto un romano doc all’interno delle fibre dirigenziali giallorosse e non vi sono figure che soffrirebbero della presenza di una personalità come quella di Totti, credono che i tempi siano maturi per rivedere l’ottavo Re di Roma a Trigoria. Intanto, mentre i tifosi continuano a sognare, sono giunte notizie piacevoli in merito ad una mossa di Adidas, che ha coinvolto proprio l’ultimo numero 10 giallorosso.

Remake della maglia di Totti: spunta la data ufficiale

Sono settimane, forse mesi, che si vocifera la volontà da parte di Adidas di riproporre al pubblico un kit vintage della Roma e, di recente, è comparso un indizio ufficiale sull’account X (Twitter) dei capitolini.

Nel video pubblicato sul social di Elon Musk compare una vetrina di un negozio con la tipica scritta Open/Closed (questa volta in giallorosso) e, subito dopo, la data di domani 22/11/24.

Un chiaro riferimento al momento in cui Adidas presenterà ufficialmente la collezione ‘Originals’ e, dunque, il remake della maglia indossata da Totti nella stagione del suo esordio (1992/93).