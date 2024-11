Alla Juve insieme a Zirkzee, UFFICIALE: cifre dimezzate per la firma

Alla Juve insieme a Zirkzee, le cifre si sono già dimezzate per la firma a gennaio. Adesso è ufficiale, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus sta attraversando un periodo di transizione sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, culminati in una convincente vittoria per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino. Questo successo ha rafforzato la posizione dei bianconeri nelle zone alte della classifica di Serie A, alimentando le speranze dei tifosi per una stagione positiva.

Tuttavia, la squadra deve affrontare una serie di infortuni che hanno colpito giocatori chiave. L’attaccante Dusan Vlahovic ha subito un infortunio durante gli impegni con la nazionale, mentre il difensore Bremer è stato costretto a uno stop prolungato. Queste assenze hanno evidenziato la necessità di rinforzi sia in attacco che in difesa.

In vista della finestra di mercato invernale, la dirigenza bianconera sta valutando diverse opzioni per colmare le lacune nella rosa. In difesa, il nome di Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain, è emerso come potenziale acquisto. L’ex difensore dell’Inter, ai margini della rosa parigina, potrebbe essere interessato a un ritorno in Italia.

Da Skriniar a Zirkzee, la Juventus ha bisogno di cambiare: cifre già scritte per gennaio

Secondo le quote dei bookmaker, la probabilità del suo trasferimento alla Juventus è aumentata significativamente, passando da 4 a 1,85 in una settimana. Per quanto riguarda l’attacco, la Juventus sta monitorando la situazione del ‘solito’ Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. L’attaccante olandese, che ha avuto un impatto limitato in Premier League, potrebbe essere disponibile per un trasferimento. I bookmaker indicano una quota di 5 per il suo possibile passaggio in bianconero.

Oltre al campionato, la Juventus è impegnata in Coppa Italia, dove affronterà il Cagliari nei sedicesimi di finale il 17 dicembre. Secondo le previsioni dei bookmaker, la squadra di Thiago Motta è favorita per la vittoria del torneo, con una quota di 3,40, davanti all’Inter quotata a 3,65. La prossima sfida in campionato vedrà la Juventus affrontare il Milan a San Siro, un test cruciale per valutare le ambizioni della squadra in questa stagione. Attualmente, la quota per la vittoria dello scudetto è fissata a 6,50, dietro a Inter, Napoli e Atalanta.

Ciò che interessa i tifosi, oltre alle prossime sfide, sono, però, appunto, anche le possibili mosse di mercato durante il mese di gennaio. Le cifre dei bookmakers fungono da poco più di semplici indicatori, ma i su citati dati lasciano intendere come la direzione da seguire tra le fila dirigenziali potrebbe essere stata già tracciata, con un’attenzione in particolare nei confronti di difesa e attacco.