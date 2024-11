Come d’incanto Roma, scelta fatta: strappato un altro accordo

Molto attivo sia sul piano tecnico che su quello del merchandising, il club giallorosso si appresta a suggellare un altro accordo importante per la propria crescita

Palla al campo. Archiviati giorni piuttosto frenetici che hanno portato prima all’esonero di Juric e poi alla nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore, la Roma si sta preparando al prossimo impegno di campionato. Un confronto tutt’altro che banale, visto che Dovbyk e compagni saranno di scena al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte.

Il riferimento al tecnico di Testaccio, però, permette di allargare il nostro discorso anche alla sfera dirigenziale, tirando in ballo non solo il ruolo che ricoprirà Ranieri nel corso dei prossimi mesi, ma anche gli accordi con i quali il club giallorosso vuole allargare il suo raggio di influenza. Si inserisce proprio in questa direzione, del resto, l’indiscrezione riferita dal giornalista Flavio Maria Tassotti di Cusano TV. Più nello specifico, in Arabia sarebbe trapelata la volontà di prolungare la partnership con la Roma, suggellata nel 2023. Una serie di eventi e attrazioni, infatti, hanno reso Riyadh un vero e proprio magnetico, accrescendone la visibilità in tutto il mondo anche a livello sportivo.

Nuova partnership Roma: Riyadh ha già detto sì

Era l’ottobre del 2023 quando la Roma annunciava la partnership biennale con Riyadh Season, ponendo le premesse per lo sviluppo di una serie di festival di intrattenimento che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo, recatesi in Arabia per assistere a concerti, mostre e ad eventi culturali di vario tipo.

Un vero e proprio centro collettore di intrattenimento, sport e divertimento che avrebbe dunque soddisfatto i fautori dell’intesa con il club giallorosso. Da qui la volontà da parte dello sponsor di Riyadh di provare a capire i margini per un nuovo accordo con la Roma, sfruttando l’ottimo seguito che la prima intesa ha generato, sia come indotto complessivo che come margini di crescita.