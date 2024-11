Dalla Lazio alla Roma, colpo di scena: affare a doppia cifra

Il futuro del gioiellino si configura come un rebus ancora tutto da sciogliere: la richiesta è immediata, mezza Serie A sulle sue tracce. Ecco cosa sta succedendo

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, non sono poche le indiscrezioni e gli spifferi sui possibili affari ancora in essere che continuano a tenere banco. In un mosaico ancora tutto da costruire, infatti, la Roma non vuole farsi trovare impreparata e ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un organico che sta evidenziando delle lacune.

Con l’intenzione di sfruttare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi, infatti, anche i giallorossi stanno sondando diversi scenari per eventuali spunti interessanti. La ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Artem Dovbyk, ad esempio, rappresenta un autorevole punto di non ritorno. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione messa in risalto da ‘La Repubblica’. Ci sarebbe anche la Roma, ad esempio, sulle tracce di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena che si è messo in mostra in questa prima parte di stagione siglando 8 reti nelle prime dodici giornate di Serie B.

Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Shpendi: sfida a Lazio e Atalanta

Più nello specifico, per riuscire a mettere le mani ventunenne attaccante albanese potrebbero porsi le premesse per un vero e proprio duello di mercato. Oltre ai giallorossi, infatti, anche Lazio, Atalanta e Fiorentina avrebbero avviato dei contatti esplorativi.

Di contro, il Cesena non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello, per il quale ha avanzato una prima richiesta da 15 milioni di euro. Nel caso in cui il giovane attaccante dovesse continuare a fornire prestazioni di livello, però, non è escluso che la valutazione dei romagnoli possa subire un’ulteriore oscillazione verso l’alto. Ad ogni modo, ancora allo stadio embrionale, i contatti per Shpendi potrebbero prendere quota soprattutto in ottica estiva: allo stato attuale della situazione agli spifferi sul futuro del bomber non hanno ancora fatto seguito trattative concrete.