Pogba nella Capitale: hanno già chiuso

Giungono sorprendenti notizie sulla prossima destinazione calcistica scelta da Paul Pogba per il proprio rilancio

Il rapporto tra le potenzialità manifestate in giovane età e la carriera poi effettivamente compiuta da Paul Pogba appare drammaticamente sbilanciato, il che, dopo la rescissione ufficiale del contratto con la Juventus, avrebbe spinto il fuoriclasse francese a pretendere di ripartire nuovamente da uno dei cinque top campionati europei, evitando di “ritirarsi” a vita tranquilla tra i prati verdi dell’MLS.

In effetti, osservare l’addio dell’ex numero 10 bianconero dal calcio che conta (quello del Vecchio Continente) dopo una così lunga assenza, apparirebbe come un’insopportabile privazione nei confronti di chiunque ne abbia apprezzato le sontuose imprese calcistiche (e ci domandiamo se esistano appassionati di calcio che non le abbiano apprezzate) e, nelle ultime ore, sono emerse nuove gustose indiscrezioni in merito alla sua prossima destinazione.

Pogba si offre all’Atletico Madrid: Simeone chiude la porta

Il fenomeno francese classe ’93, intento a riscrivere il capitolo finale della sua esperienza nel calcio che conta, avrebbe iniziato a proporsi ad una serie di club in giro per il Vecchio Continente, l’ultimo dei quali l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Nonostante le poderose incognite sulle sue condizoni fisiche (il francese è stato fermo per mesi a causa della squalifica per doping, che si concluderà a marzo), Pogba spera di poter far leva sulla sua condizione da svincolato e su delle richieste economiche non proibitive per la società che deciderà di credere ancora in quelle straripanti qualità tecniche che ne fecero per alcuni brevi sprazzi temporali il centrocampista più forte del mondo.

Tuttavia, secondo quanto riportato da El Nacional, pare che i vertici madrileni, e in particolare il Cholo, non abbiano alcuna intenzione di scommettere sul francese.