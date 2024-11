Ranieri accontentato: doppio incontro e rinforzo immediato: ecco su chi dovrebbe ricadere nelle prossime ore la scelta dei Friedkin

Se questa mattina vi abbiamo spiegato qual è la durata del contratto di Claudio Ranieri, che ha firmato fino al 2027 con la Roma, sappiamo benissimo che dentro il club giallorosso serve un’altra figura importante, quella dell’amministratore delegato.

Un posto lasciato vacante da Lina Souloukou, che si è dimessa proprio nel giorno del debutto sulla panchina giallorossa di Ivan Juric. Da quel momento i Friedkin hanno fatto partire il casting che però, al momento, non ha portato a nessuna nomina. Ma sembrerebbero solamente questione di giorni: già nelle scorse ore si è parlato di un possibile insediamento ufficiale entro la fine di questo mese di novembre. Oggi, invece, a dirci chi sarebbe in vantaggio ci pensa il giornalista de La Stampa Matteo De Sanctis.

Roma, Ranieri accontentato: arriva il nuovo CEO

Tramite il proprio profilo X, il giornalista ha fatto sapere questo: “Situazione CEO Roma: al momento in vantaggio Marzio Perrelli (che ha avuto due incontri a Londra con Dan Friedkin) su Alessandro Antonello e Giovanni Carnevali“. Insomma, il manager di Sky ha messo la freccia sugli altri contendenti ad un posto davvero importante dentro qualsiasi club, figuriamoci dentro uno come quello giallorosso, nel quale i proprietari sono molto spesso lontani per altri impegni di lavoro e nel quale c’è un progetto, quello dello stadio, che sembra essere pronto a decollare.

Come detto, infine, ci si aspetta una nomina da parte della proprietà entro e non oltre novembre: così da iniziare a impostare quello che serve per il prossimo anno non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche per tutto quello che c’è dietro una grossa società come quella capitolina. La sensazione è che il conto alla rovescia sia davvero iniziato.