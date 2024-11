Ranieri-Roma, UFFICIALE: nuovo ruolo e durata del contratto

Roma, il manager di Claudio Ranieri, Pietro Chiodi, ha svelato la durata del contratto e il ruolo che il tecnico prenderà alla fine della stagione

Claudio Ranieri domenica pomeriggio sul campo del Napoli debutterà per la terza volta sulla panchina della Roma. Da qui a giugno sarà il nuovo allenatore, poi avrà un ruolo in società.

E, a spiegare nel dettaglio quale sarà il compito di Ranieri e anche la durata del contratto, in un’intervista al Corriere dello Sport in edicola questa mattina lo ha svelato il manager del tecnico, Pietro Chiodi, che era con lui nel viaggio a Londra che ha portato alla fumata bianca con annessa stretta di mano. Prima, Chiodi, ha parlato della società: “Con i Friedkin c’è stata subito empatia – ha detto – e loro ci tengono tantissimo alla Roma. Dan ha esordito così: non posso pensare che non dormo la notte perché Roma caput mundi nel calcio non riesce a vincere“.

Roma, la durata del contratto di Ranieri

“Ha avuto un contratto di due anni – ha ufficializzato Chiodi – da senior technical manager: sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. Siamo stati a parlare per ore, Claudio gli ha spiegato il suo punto di vista. Tutti aspettavano la normalità, sono passati dallo Special One al Normal One“.

Insomma, due anni e qualche mese dentro la Roma. Questa è la durata del contratto di Ranieri che già nei prossimi mesi, come spiegato nel comunicato ufficiale che il club ha emesso nel momento in cui è stato trovato l’accordo, si metterà all’opera insieme a Ghisolfi alla ricerca del tecnico per la prossima stagione, quello che dovrà iniziare un ciclo dentro Trigoria e si spera che potrà giocare la Champions League. Sì, perché i Friedkin vogliono questo e sono pronti a degli investimenti importanti già a gennaio.