Friedkin ribalta la Roma: rilancio e rivoluzione immediata

Roma, Dan Friedkin pronto a rilanciare: a gennaio previsti ulteriori investimenti sul club giallorosso. Ecco le mosse del presidente

Dan Friedkin pronto a ulteriori investimenti, già a gennaio, con un solo e unico obiettivo: la qualificazione alla Champions League.

“Friedkin rifà la Roma” è il titolo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che svela quali sarebbero le mosse della proprietà americana tra un mese e mezzo, quando si riaprirà il mercato. Nell’incontro avuto con Ranieri che ha portato alla scelta del nuovo tecnico dopo l’esonero di Ivan Juric, Friedkin ha ribadito l’interesse esclusivo per il club giallorosso confermando, inoltre, che la scelta di comprare l’Everton rientra in una logica del gruppo. Insomma, il primo pensiero è quello di rendere i capitolini una squadra molto competitiva.

Roma, rilancio Friedkin

Evidente che, fino al momento, non è bastato il miliardo di euro speso in 4 anni. Serve qualcosa in più per entrare nella massima competizione europea che garantisce diversi milioni di euro in entrata che possono fare la differenza nella gestione della Roma. Nonostante il quinto posto nel ranking europeo, alle spalle solamente delle big, il fatto che i giallorossi da cinque anni non siano in Champions evidenzia che qualche errore c’è stato, ed è su questi che i Friedkin avrebbero l’intenzione di intervenire già a gennaio, con investimenti importanti.

“La Roma – si legge ancora – dovrà conciliare la volontà dell’azionista di proseguire nell’impiego di capitali con la necessità di rispettare il settlement agreement, che scade a giugno del 2025″. Insomma, in poche parole, potrà acquistare mantenendo un certo equilibrio tra entrate e uscite. Quindi ci potrebbe pure qualche addio. Ma i soldi arriveranno per tentare la scalata europea, quella che serve per tornare nel calcio che davvero conta e quella che serve per avere mano libera sul mercato. Gennaio si avvicina e le intenzioni pare che siano quelle giuste. Vedremo.