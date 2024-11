Via libera Chiesa, 50 milioni e sfida ai bianconeri

50 milioni e sfida ai bianconeri, la Roma è stata già avvisata: il via libera per Chiesa arriva così. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma potrebbe riaccendere l’interesse per Federico Chiesa nel mercato di gennaio, dopo averlo già cercato la scorsa estate. L’attaccante italiano, trasferitosi al Liverpool, ha trovato poco spazio sotto la guida di Arne Slot, accumulando solo 300 minuti in Premier League. Questa situazione potrebbe spingere il club inglese a considerare una sua cessione anticipata.

Negli ultimi giorni, si era già detto dell’interesse del Liverpool per Rayan Cherki, giovane talento dell’Olympique Lione, potrebbe facilitare l’uscita di Chiesa già a gennaio. Cherki, 21 anni, è valutato circa 25 milioni di euro e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Liverpool. L’acquisto di Cherki potrebbe liberare Chiesa, rendendolo disponibile per la Roma.

Il Liverpool punta Mbeumo per il dopo Salah: nuovo via libera per Chiesa

Parallelamente, il Liverpool e il Newcastle sono in competizione per l’acquisto di Bryan Mbeumo, attaccante del Brentford. A riferirlo sono le penne del The Sun, che parlano proprio dell’ecclettismo di Mbeumo, potenzialmente in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e fin qui distintosi per una stagione in cui ha segnato otto gol in 11 partite di Premier League.

In questo modo, ha attirato l’attenzione di Arne Slot, che lo vede come un potenziale sostituto di Mohamed Salah. Anche il Newcastle, con Eddie Howe, è interessato al giocatore, considerandolo una priorità per il mercato invernale.

La situazione di Chiesa al Liverpool, unita all’interesse del club per Cherki e Mbeumo, potrebbe aprire le porte a un suo ritorno in Italia. La Roma, alla ricerca di rinforzi offensivi, potrebbe cogliere l’opportunità di ingaggiare un giocatore del calibro di Chiesa, che conosce bene la Serie A e potrebbe integrarsi rapidamente per provare a trovare una continuità già perduta durante il mese di gennaio.