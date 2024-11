Dal Milan alla Juve, gran ritorno e firma bianconera

Gran ritorno e firma bianconera: dal Milan alla Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Sabato 23 novembre 2024, San Siro sarà il teatro di una sfida tanto attesa quanto cruciale tra Milan e Juventus. Oltre alla posta in gioco in campo, l’incontro sembra destinato a infiammare anche il calciomercato. Sullo sfondo di questa classica del calcio italiano, un nome sta emergendo con forza: Brahim Diaz, protagonista di una contesa che va oltre i confini del rettangolo di gioco.

La Juventus si presenta all’appuntamento con una rosa decimata dagli infortuni. Bremer, Cabal e Douglas Luiz sono già fuori dai giochi, mentre Dusan Vlahovic rischia di saltare la sfida a causa di un problema muscolare. Anche in attacco, l’assenza prolungata di Arek Milik ha spinto la dirigenza bianconera a valutare con urgenza rinforzi per il mercato invernale.

Brahim Diaz bianconero e Milan avvisato: in Premier League fanno sul serio

Milan Skriniar e Brahim Diaz sono tra i nomi associati al club torinese, ma la corsa al trequartista spagnolo si preannuncia complicata. Diaz, dopo tre stagioni positive in prestito al Milan, è tornato al Real Madrid, dove però fatica a trovare spazio. Un’eventuale partenza del giocatore potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato tra Juventus e Milan.

Dall’altra parte, il Milan sembra pronto a riaccogliere Brahim Diaz, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi rossoneri. La possibilità di riportarlo a Milano è presente, ma il club deve affrontare la concorrenza non solo della Juventus, ma anche di squadre di Premier League come Arsenal, Liverpool e Tottenham. Lo avevamo riferito già nella giornata di ieri, parlando dei Reds come realtà fortemente interessata allo spagnolo anche alla luce della sempre più probabile partenza di Mohamed Salah.

I nomi di Arsenal e Tottenham sono emersi in queste ore, riferiti da TBR Football: il Real Madrid, per ora, non sembra intenzionato a cedere il giocatore a titolo definitivo, ma la crescente insoddisfazione di Diaz potrebbe spingerlo a chiedere una soluzione già a gennaio. Tra rinnovi, prestiti e trasferimenti definitivi, il big match di San Siro si gioca anche sul tavolo delle trattative.