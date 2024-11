Dybala, colpo di scena in vista del Napoli: ora è UFFICIALE

Paulo Dybala tiene in ansia la Roma in vista di Napoli. Claudio Ranieri deve decidere chi schierare contro il Napoli di Conte e l’argentino non è al meglio

L’undici titolare dipenderà dall’utilizzo o meno dell’ex giocatore della Juventus, imprescindibile per qualità tecniche e peso specifico in campo. In questi minuti è arrivato un indizio fondamentale da Trigoria.

Claudio Ranieri sta preparando la delicatissima trasferta di Napoli, contro la capolista di Antonio Conte. Esordio più complesso per il tecnico di San Saba non ci poteva essere, ma di certo sarà stimolante competere subito ai massimi livelli. Tutto da scoprire anche il modulo che verrà utilizzato per provare a resistere alla forza d’urto dei partenopei. Le prove tattiche andate in scena in questa settimana si sono orientate sul 4-4-2, sia per necessità, viste le assenze, che per convinzione programmatica.

Avere le fasce coperte e costruire un blocco compatto anche in mezzo. Due terzini da difesa in linea, come Angelino e Celik e Pellegrini provato da esterno sinistro di centrocampo, con Soulé dall’altra parte. Il capitano non sembrerebbe felicissimo di ricoprire quel ruolo, ma anche in Nazionale non fece male quando Roberto Mancini lo provò in quella zona.

Dybala torna ad allenarsi in gruppo: Ranieri ora ha il dubbio per Napoli

Tutto da scoprire anche l’attacco, visto che oltre all’insostituibile Dovbyk bisognerà scoprire se Dybala sarà della partita. L’argentino non ha preso parte agli impegni della nazionale argentina ed è rimasto a lavorare a Trigoria. Dopo oltre due settimane di fastidi alla coscia, oggi per la prima volta la Joya è tornata ad allenarsi in gruppo. Una notizia piuttosto importante, diffusa dalla stessa Roma tramite il solito report della seduta di Trigoria su X, dove si vede Dybala regolarmente in campo.

Con la rifinitura di domani potrebbero essere però solo due i giorni di lavoro con i compagni e dopo un lungo stop non si sa se questo sarà sufficiente per mandarlo in campo dal 1′. Tutti i test che erano stati condotti al Campus Biomedico hanno dato esito negativo, escludendo lesioni. Ora spetta a Ranieri capire se schierarlo subito al fianco di Dovbyk oppure tenerselo a partita in corso, quando gli avversari saranno più stanchi.