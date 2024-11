Firma giallorossa a parametro zero: addio solo rimandato

La Roma di Claudio Ranieri è pronta per giocare domenica contro il Napoli di Conte, ma prima bisogna registrare una firma giallorossa.

La Roma di Claudio Ranieri, dunque, ‘esordirà’ domenica allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte capolista. I giallorossi, infatti, sono chiamati a fare punti contro la prima della classe.

Il team capitolino, di fatto, ha bisogno di non un uscire sconfitto dalla gara contro il Napoli sia per il morale che, soprattutto, per la classifica. La Roma, infatti, è dodicesima e con soli quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato adesso dal Lecce.

La squadra giallorossa, inoltre, dopo il Napoli è attesa da altre due gare molto difficili: quella di Europa League contro il Tottenham e quella del quattordicesimo turno di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche se prima di questo trittico di partite bisogna registrare un importante novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, Galatasaray su Leandro Paredes: le ultime

Come scritto dal portale turco ‘aksam.com.tr’, infatti, il Galatasaray vorrebbe acquisire le prestazioni di Leandro Paredes. La priorità di quest’ultimo era quella di tornare a giocare in Argentina con la maglia del Boca Juniors, ma potrebbe considerare un’offerta molto buona dall’Europa.

Nei giorni scorsi, esattamente dopo il match tra la sua Argentina ed il Perù, lo stesso Leandro Paredes aveva parlato del suo futuro: “Roma? Rispetterò il contratto fino a giugno 2025, poi vedremo cosa capiterà”. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più se l’argentino resterà o meno nella Capitale fino al termine di questa stagione.