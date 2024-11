Incubo penalizzazione e nuovo verdetto: Friedkin al fotofinish

La situazione economico finanziaria rappresenta un vero e proprio turning Point della possibile sentenza. Friedkin avvisati: ecco cosa sta succedendo

Al centro di un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni, i Friedkin stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Per quanto sta succedendo in casa Roma, con la nomina di Ranieri e un restyling dirigenziale ancora in alto mare, ma non solo.

La proprietà statunitense, infatti, è in attesa dell’ultimo ok definitivo da parte della Premier League per perfezionare l’acquisto dell’Everton. Tuttavia, non sono pochi i problemi che i Toffees potrebbero affrontare, nella scia di quanto successo nel corso della passata stagione. A tal proposito, trapelano importanti indiscrezioni d’Oltremanica che, se confermate, potrebbero clamorosamente rimescolare le carte in tavola, aprendo le porte a scenari clamorosamente negativi per l’Everton. A tal proposito, ricordiamo come nel corso della scorsa stagione il club di Liverpool abbia dovuto far fronte ad una penalizzazione in classifica di otto punti dopo essere stato accusato di diverse violazioni di spesa. La commissione indipendente che ha passato in rassegna l’ultimo caso, però, ha rinviato la discussione sulla capitalizzazione in merito ai riscorsi riguardanti il nuovo stadio.

Everton ancora nell’occhio del ciclone: “Possibile penalizzazione”

Sebbene il principale avvocato della Premier League, Adam Lewis KC, possa terminare le udienze ‘contro’ il Manchester City nel corso di questa settimana, secondo Football Insider il verdetto definitivo ‘a carico’ dell’Everton potrebbe materializzarsi solo tra (almeno) un mese. Il tempo necessario, cioè, affinché il comitato possa avere tutti gli elementi sufficienti per scrivere la parola fine ad una telenovela che si sta protraendo ormai da tanto, troppo tempo.

Di contro, l’ipotesi che l’Everton debba fare i conti con una nuova penalizzazione non è affatto tramontata. Sebbene ci siano ancora chances che la causa venga definitivamente archiviata, lo spettro di una nuova detrazione di punti continua a serpeggiare in casa Everton. I 105 milioni di euro, tetto massimo di perdite consentite nell’ultimo triennio, dovrebbero rappresentare l’elemento utile a far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Staremo a vedere cosa succederà.