Addio Vlahovic: cifre choc per il nuovo bomber bianconero

Ecco le ultime in merito alla chiacchieratissima telenovela con protagonista Dusan Vlahovic e la Juventus di Cristiano Giuntoli

Le probabilità che Dusan Vlahovic militi ancora tra le fila bianconere nel corso della prossima stagione sembrerebbero modificarsi giornata dopo giornata, a causa delle numerose incognite che coinvolgono la Juventus tutta e, di conseguenza, i piani dei vertici torinesi.

La stagione in corso, tanto per il centravanti serbo quanto per la Vecchia Signora, è stata senza dubbio alcuno una delle più movimentate del recente passato, con una quantità sorprendente di repentine evoluzioni (a volte involuzioni) e metamorfosi dalle quali appariva complicato ottenere segnali chiari e univoci per definire il futuro.

Ora come ora, con Igor Tudor al comando, le certezze non sono di certo saltate fuori da un momento all’altro, ma, quantomeno per il centravanti serbo, sembrerebbero essersi definiti con maggior chiarezza i prossimi passi del proprio percorso nel calcio che conta.

Addio Vlahovic a fine stagione? L’Arsenal sogna in grande

Al netto della spaccatura di opinioni che ha caratterizzato la tifoseria bianconera nelle ultime settimane – molti sostenitori bianconeri non sono affatto soddisfatti dell’apporto offensivo e dell’atteggiamento restituiti dall’attaccante serbo -, il nome di Dusan Vlahovic è stato affiancato a diverse big europee, tra le quali spiccano senza dubbio alcune delle squadre più blasonate della Premier League.

In particolare Arsenal e Manchester United hanno manifestato particolare interesse nei confronti del numero 9 di Tudor, il cui destino sembrerebbe essersi legato proprio a quello del tecnico croato. In molti hanno infatti ipotizzato che, alla luce della particolare stima che l’ex allenatore della Lazio nutre nei confronti del bomber serbo, nel caso in cui Tudor dovesse trattenersi alla Continassa succederebbe lo stesso per Vlahovic (come nel caso opposto). Intanto dall’Inghilterra giungo aggiornamenti di rilievo sulle priorità dei vertici dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, pare infatti che i Gunners abbiano un nuovo candidato in Pole Position. Stiamo naturalmente parlando di Alexander Isak, attualmente in stato di grazia con la maglia del Newcastle, nonché secondo marcatore della massima lega inglese dopo Mohamed Salah (l’egiziano è a quota 28, mentre il bomber svedese a 22).

I Gunners dovranno tuttavia scavalcare diversi ostacoli, tra i quali quello ingombrante delle richieste dei vertici del Newcastle, i quali non avrebbero intenzione di privarsi del talento classe 1999 per meno di 150 milioni di sterline.