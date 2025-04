Nuovo assegno per la Juventus: i Friedkin ripetono il colpo

Per la Juve e per i Friedkin, di fatto, bisogna registrare un aggiornamento importante di calciomercato.

Dopo il bruttissimo ko rimediato mercoledì scorso contro il Parma di Chivu, di fatto, la Juventus è tornata al successo. Nella giornata di ieri, quindi, la ‘Vecchia Signora’ ha battuto il Monza di Alessandro Nesta con le reti realizzate nel primo tempo da Nico Gonzalez e Kolo Muani.

Ma questo successo contro i brianzoli ha portato con sé anche una brutta notizia, ovvero l’espulsione diretta per Kenan Yildiz. Il giovane turco, infatti, potrebbe saltare le prossime due gare della juve che, tra l’altro, saranno due scontri diretti. La squadra di Igor Tudor sfiderà in trasferta sia il Bologna che la Lazio.

La Juventus, ovviamente, deve assolutamente staccare il pass per la prossima edizione della Champions League sia per il bilancio che per il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, nel frattempo, bisogna registrare un aggiornamento molto importante di calciomercato che riguarda anche gli stessi Friedkin.

Calciomercato Juventus, Friedkin pronti per un altro colpo: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media ingelse ‘tbrfootball.com’, infatti, bisogna segnalare l’interesse della bellezza di ben cinque squadre della Premier League su Nicolò Savona. I team in questione sono Bournemouth,West Ham, Fulham, Manchester City e, per l’appunto, l’Everton.

Il classe 2003, dunque, è diventato uno dei calciaatori più seguiti del campionato più seguito al mondo. Con la possibile cessione di Nicolò Savona, di fatto, la Juventus incasserebbe una grandissima plusvalenza, visto che il giovane calciatore è un prodotto del suo settore giovanile.

I Friedkin, dal canto loro, con il possibile arrivo di Savona nell’Everton, riuscirebbero a ripetere il colpo che fecero con la Roma quando presero Huijsen.