Sì alla cessione prima di Inter-Roma: 35 milioni dai Friedkin

Per Inter e Roma, prima della gara di domenica prossima, bisogna segnalare delle novità di calciomercato.

Dopo l’impresa di aver eliminato il Bayern Monaco dai quarti della Champions League, staccando così il pass per le semifinali contro il Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi ha subito ben due sconfitte. I nerazzurri, infatti, prima hanno perso in campionato col Bologna e poi in Coppa Italia contro il Milan.

La semifinale della coppa nazionale, dunque, ha visto il successo dei rossoneri con un netto 3-0, facendo così perdere all’Inter la possibilità di realizzare uno storico triplete. Archiviato il ko subito contro il Milan, dunque, la squadra di Simone Inzaghi è assolutamente chiamata a dare un forte segnalare di reazione nel primo turno di campionato contro la Roma.

Domenica prossima, infatti, i nerazzurri sfideranno proprio la squadra guidata da Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa della gara tra l’Inter e la Roma, bisogna segnale un importante aggiornamento che arriva direttamente dal calciomercato.

Calciomercato Inter, Friedkin pronti a strappare un giocatore a Simone Inzaghi: le ultime

Come quanto riportato dalla redazione di ‘teamtalk.com’, infatti, su Yann Bisseck bisogna registrare l’interesse di ben tre squadre della Premier League. I team in questione sono il Tottenham, il West Ham e proprio l’Everton dei Friedkin. L’Inter, dal canto suo, ha reso noto di poter ascoltare delle offerte per il difensore centrale tedesco, ma solo dopo la conclusione del programma Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

L’Inter, inoltre, ha anche reso le proprie richieste per cedere a titolo definitivo Yann Bisseck, ovvero una proposta da circa 35 milioni di euro. Se dovesse realmente arrivare questa proposta, di fatto, Beppe Marotta compirebbe una plusvalenza da una trentina di milioni di euro. Il tedesco, infatti, è stato acquistato nel 2024 dai danesi dell’Aarhus per soli 7 milioni.