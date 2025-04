Dall’Inter alla Roma, annuncio UFFICIALE e doppio addio

Dall’Inter alla Roma, doppio addio e annuncio UFFICIALE: arrivano le dichiarazioni che spiegano tutto. Le ultime di calciomercato.

Sono già numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori in questa parentesi stagionale, decisiva per il futuro e l’apparecchiamento dei mesi a venire in casa Roma. In quel di Trigoria, sin dall’arrivo di Claudio Ranieri, era stata maturata consapevolezza di dover restare unicamente concentrati sul presente, passo dopo passo, per cercare di dare nuovamente un senso ad un campionato che aveva assunto nei primi due mesi contorni a dir poco preoccupanti.

Il lavoro condotto dal tecnico testaccino ha saputo dare i suoi frutti quasi sin da subito, permettendo finalmente di assistere ad un inquadramento tattico e un pragmatismo attento da parte di Dybala e compagni, ora come ora nel pieno di una corsa che, contro ogni pronostico, rende addirittura un piazzamento in Champions obiettivo anelabile, sebbene complicato.

L’attenzione, dunque, non può sicuramente essere spostata dal terreno di gioco, con gli ultimi cinque impegni della stagione destinati ad avere un sapore da dentro o fuori per la Roma e per le tante altre squadre che, come Juventus o Lazio, stanno cercando di assicurarsi quel posto rimanente alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta.

Steijn, Inter e Roma già dimenticate: l’annuncio UFFICIALE dell’allenatore del Twente

Dal piazzamento, ovviamente, dipenderà anche il margine di manovra per Ghisolfi e colleghi nel corso della veniente estate, durante la quale, archiviata la questione allenatore, bisognerà cercare di apportare modifiche ad una rosa che non pochi limiti ha palesato nel corso di questo campionato, al netto della crescita avuta da metà novembre in poi.

I nomi accostati ai giallorossi, dunque, non mancano nemmeno sul fronte campagna acquisti, con Ghisolfi chiamato a migliorare l’ossatura della squadra e ad intervenire sotto quegli aspetti maggiormente mancati. Tra i tanti profili, si segnala da qualche tempo quello di Sem Steijn, del quale vi avevamo parlato già in esclusiva qualche giorno fa.

Il trequartista del Twente ha dei numeri da vero e proprio numero 9, con 24 reti in campionato, ben giustificanti l’attuale valore di circa 18 milioni di euro. Le prestazioni in Olanda non hanno però sicuramente attirato unicamente la Roma, con interessi provenienti anche dallo stesso campionato olandese. A tal proposito, ai microfoni di ESPN, proprio l’allenatore del Twente, Joseph Oosting si è espresso sul futuro del talentuosissimo giocatore a sua disposizione, asserendo: “Non so nulla della Roma, ma so che il Feyenoord è interessato“. Nessuna allusione, dunque, nemmeno alla stessa Inter, tra le squadre apparse potenzialmente destinate al suo ingaggio.