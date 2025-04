La Roma è decisa a piazzare un colpo importante in estate e per farlo è pronta a pagare la clausola. Anche l’Inter è rimasta beffata dalla mossa di Ghisolfi

I giallorossi seguono da tempo questo profilo, in grado di portare quei gol tanto richiesti da Claudio Ranieri. Si tratta di un nome che può inserirsi alla perfezione in questo tipo di modulo, qualora il nuovo tecnico decidesse di non stravolgere lo schema tattico.

La Roma è alla ricerca di profili interessanti per il futuro: la politica dei Friedkin è piuttosto chiara e si basa su un ringiovanimento della rosa e sul contenimento dei costi per gli ingaggi. Dover fronteggiare il FFP ma anche cambiare atteggiamento nei confronti del mercato, senza più andare dietro a prestiti e parametri zero. C’è dietro una logica tecnica ma anche finanziaria, per patrimonializzare in modo diverso la propria rosa. Tutto questo potrà essere effettuato solo se Ghisolfi riuscirà a sbagliare il meno possibile gli acquisti, visto che le risorse sono piuttosto limitate. Prendere giovani di prospettiva costa caro e alcuni sono giù fuori dalla portata.

Un mercato che sembra “attaccabile” è quello olandese, dove ad esempio a gennaio il ds francese ha pescato Salah-Eddine e Rensch. Il secondo si è rivelato un buon colpo mentre il primo non ha trovato quasi mai spazio e per ora non può essere giudicato. Proprio dal Twente, ex società dell’esterno mancino, potrebbe arrivare in estate un altro nome interessante: Sem Steijn.

La Roma fa sul serio per Sem Steijn: servono più di 15 milioni

Steijn è un ragazzo classe 2001 che quest’anno è letteralmente esploso in Eredivisie, sia per un discorso di rendimento che realizzativo. La bellezza di 23 gol in campionato (27 stagionali) per un totale di 41 presenze complessive raccontano più di un bomber che di un centrocampista offensivo. In realtà il 23enne olandese è una mezza punta, che può fungere anche da secondo attaccante o da ala e che ha negli inserimenti e nel tiro due delle sue qualità migliori. Fisicamente non stiamo parlando di un gigante, visto che è alto 173 cm, ma sa come farsi rispettare.

Dal punto di vista tattico può giocare nella posizione di Baldanzi ma si tratta di un piede destro. Uno che sotto punta potrebbe affiancare benissimo Paulo Dybala, dietro a Dovbyk o chi per esso. Questo potrebbe anche indicare la scelta di un allenatore che possa proseguire sulla strada intrapresa da Ranieri, almeno nel modulo. Per portarlo via dall’Eredivisie servono almeno 15 milioni di euro, forse più qualche bonus e la concorrenza non manca. Si è parlato anche di una clausola ma è stata già smentita dalla società olandese. Anche l’Inter, per rimanere alla Serie A, ha chiesto informazioni sul ragazzo in passato. Ghisolfi sembra essere in vantaggio e la trattativa, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è più viva che mai. Vedremo se andrà a prendere il posto di uno dei trequartisti attualmente in rosa o verrà semplicemente aggiunto. Di certo lui può portare quei gol in rosa di cui parlava Ranieri recentemente.