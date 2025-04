Inter-Roma è già chiusa: 16 milioni e firma giallorossa

Inter-Roma è già chiusa sul calciomercato: hanno vinto i giallorossi, firma da 16 milioni di euro. Le ultime.

Con una stagione ancora in pieno divenire e fin qui contraddistinta da un percorso divenuto felicemente costante a partire dall’arrivo di Claudio Ranieri, in quel di Trigoria non mancano le attenzioni sulle tante questioni destinate a toccare il futuro a stretto giro della Roma.

Mentre l’attenzione da parte di Dovbyk e colleghi deve restare unicamente orientata sugli impegni di campo, infatti, Ghisolfi e colleghi non possono ovviamente prescindere dalle valutazioni relative al calciomercato e ad una campagna acquisti che non poche modifiche potrebbe apportare alla rosa nei prossimi mesi.

Al netto della crescita palesata, infatti, restano numerosi gli aspetti perfettibili, come ben sa lo stesso Claudio Ranieri, la cui posizione di consigliere, oltre che ad avere ingerenze sulla scelta del nuovo allenatore, lo ha per ora altresì reso consapevole anche di quelle defezioni con le quali bisognerà prossimamente fare i conti per mettere il futuro mister nelle migliori condizioni tecnico-tattiche possibili.

Calciomercato Roma, firma giallorossa e niente Inter: Stejin può finire in Turchia

I nomi accostati alla Roma, fino a questo momento, hanno interessato soprattutto quel valzer di panchine di cui da tempo noto e destinato ad avere impatto e ingerenze anche in quel di Trigoria. Come ogni anno, però, la prossimità della conclusione stagionale intensifica anche attese e speculazioni di calciomercato.

A tal proposito, uno dei nomi che ha fin qui maggiormente stimolato gli interessi da parte della Roma, figura quello di Sem Steijn, trequartista del Twente, protagonista di una grandissima stagione in Olanda, giustificante non solo un prezzo che quasi rasenta i 20 milioni di euro, ma anche quella folta lista di squadre intenzionate a ingaggiarlo.

La Roma, come riferitovi in esclusiva, è sicuramente tra queste, al netto delle recenti dichiarazioni del suo attuale allenatore, che si è soffermato soprattutto sulla avances provenienti dalla stessa Olanda. Nella settimana di Inter-Roma, però, la questione Steijn sta toccando il mondo nerazzurro e giallorosso anche sul calciomercato, proprio su tale fronte. Nello specifico, stando a quanto riporta Transfer Feed, il Galatasaray sarebbe una delle squadre che avrebbe maggiormente manifestato interesse per Steijn in questa fase, avviando i contatti e preparandosi all’invio un’importante offerta al Twente.