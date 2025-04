Squalifica per bestemmia dopo Inter-Roma: nuovo caso alla Lautaro

Un altro caso bestemmia scuote la Serie A: proprio durante Inter-Roma si è verificato lo scabroso episodio: come accaduto per Lautaro Martinez contro la Juve si attende l’intervento del Giudice Sportivo

Le immagini sembrano incontrovertibili e guardando il labiale non dovrebbe esserci scampo. In molti sono sicuri che si trattasse proprio di un’espressione blasfema, non consentita dal regolamento. L’Inter è di nuovo al centro della scena, nel bel mezzo della corsa scudetto.

La sfida tra Inter e Roma è stata una Caporetto per i nerazzurri, che ora si trovano a dover inseguire il Napoli di Conte con un ritardo di 3 punti. Il gol di Soulé e la prova maiuscola di tutta la difesa giallorossa hanno mandato in tilt i ragazzi di Inzaghi, che hanno dimostrato di essere a terra anche dal punto di vista fisico. Poca corsa, idee confuse, gambe imballate dopo il match di Coppa Italia contro il Milan, perso altrettanto malamente e la testa già rivolta al Barcellona. Un quadro preoccupante per Inzaghi, che dal sogno Triplete si ritrova a poter raccogliere zero, nemmeno il campionato.

Ranieri ha saputo “incartare” bene la sfida dal punto di vista tattico, lasciando pochi sbocchi all’Inter e chiudendo tutti gli spazi. L’unica cosa che si poteva e doveva fare meglio è la concretizzazione sotto porta delle tante occasioni create nell’arco dei 90′. Il non aver segnato lo 0-2 ha fatto correre anche il rischio della beffa finale, quando N’Dicka ha quasi causato un calcio di rigore per trattenuta su Bisseck, che l’arbitro Fabbri non si è sentito di ravvisare.

Presunta bestemmia di Bisseck contro la Roma: scatta il rischio squalifica

Proprio Bisseck è stato protagonista di un altro episodio all’interno del match, che in presa diretta non era balzato agli occhi. Dopo aver fallito un’occasione il difensore tedesco si è lasciato andare ad un’imprecazione piuttosto chiara, che le telecamere hanno pescato. Sui social, in particolar modo su X, alcuni tifosi hanno condiviso il tutto, aprendo di fatto una possibile inchiesta.

Tutti ricordano il caso Lautaro Martinez, che lo scorso febbraio fu protagonista contro la Juventus di un episodio simile. Alla fine il capitano nerazzurro se l’è cavata con patteggiamento con la FIGC e il pagamento di una multa di 5.000 euro. Probabilmente anche per Bisseck l’iter potrebbe essere lo stesso, anche perché al netto del labiale non si può certificare al 100% le parole pronunciate dal classe 2000.