Non solo per soldi: ecco perché Gasp vuole l’addio di Soulé

L’attaccante argentino è il prescelto dell’allenatore per fare cassa, ecco come stanno le cose

Nonostante abbia l’alibi di una fastidiosa pubalgia, la stagione di Matias Soulé non è stata giudicata in maniera totalmente positiva all’interno della Roma. Dopo una prima parte di annata incoraggiante (6 gol e 4 assist in campionato), dopo il rientro dall’infortunio l’argentino ha collezionato un solo assist, senza trovare mai la via del gol.

Nel mirino del Borussia Dortmund, l’ex Frosinone e Juventus viene valutato dal club giallorosso circa 35-40 milioni di euro e ha ricevuto sondaggi anche dalla Premier League, dalla Turchia e dall’Arabia.

Secondo Eleonora Trotta, dietro alla scelta di Gian Piero Gasperini di sacrificare il 23enne di Mar de La Plata ci sarebbero anche alcuni screzi sulla gestione dell’infortunio, mentre secondo il club giallorosso Soulé non ha dimostrato di essere quel talento irrinunciabile auspicato nel momento dell’acquisto.

C’è poi anche una considerazione tecnico-tattica: nel momento in cui Gasp ha individuato in Greenwood il grande obiettivo per l’attacco, la predilezione dell’inglese per la fascia destra e la conferma di Dybala hanno reso Soulé un uomo mercato in uscita.