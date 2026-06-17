Il Como vuole Pisilli: Gasperini avvisa la Roma

Il club lariano stima molto il centrocampista capitolino, ecco come stanno le cose

Dopo aver centrato la storica qualificazione in Champions League, il Como è alla ricerca di diversi profili italiani per rispettare i criteri di compilazione delle liste UEFA. Tra i profili cercati dalla dirigenza lariana ci sarebbe, secondo Gianluca Di Marzio, anche Niccolò Pisilli.

Dopo una prima parte di stagione da spettatore, il centrocampista romano dopo il mercato di gennaio è diventato un calciatore importante per la Roma, tanto da calamitare anche le attenzioni della Juventus e di alcuni club di Premier League.

Il 21enne, però, ha conquistato soprattutto Gian Piero Gasperini che non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore e ha fatto sapere alla dirigenza di ritenere indispensabile il calciatore. No secco a Cesc Fabregas.