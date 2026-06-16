Scambio e soldi alla Roma: il Napoli lo perde subito

Novità importanti di calciomercato che possono ribaltare gli equilibri in Serie A

Tra rinnovi, cessioni e obiettivi ambiziosi in entrata, la Roma è una delle squadre più chiacchierata in questa sessione di calciomercato. Il ritorno in Champions League ha dato nuova linfa ai giallorossi, a livello di ambizioni, di appeal e sotto il profilo finanziario.

Dopo aver centrato l’obiettivo grosso alla prima stagione in giallorosso, Gian Piero Gasperini, in ossequio al vecchio adagio “l’appetito vien mangiando”, vuole provare a competere per lo Scudetto il prossimo anno e dire la sua anche in Europa. E per riuscirci ha chiesto rinforzi importanti soprattutto in attacco, ma non solo.

Mentre prosegue senza sosta la trattativa per Mason Greenwood, sulla scrivania di Tony D’Amico sono presenti altri numerosi dossier sia per le fasce offensive, sia per quelle difensive. Attratti dal fascino della Champions, agenti e intermediari continuano a proporre calciatori ai giallorossi, che hanno le idee chiare sulle proprie priorità.

Per quanto riguarda il ruolo di quinto, Dodô è uno dei profili maggiormente accostati ai giallorossi in queste settimane. In scadenza il 30 giugno del 2027, il brasiliano è destinato a lasciare la Fiorentina in estate e secondo calciomercato.it potrebbe essere inserito in uno scambio con i giallorossi.

Stando alla testata online, infatti, Fabio Paratici ammira molto Neil El Aynaoui e per avvicinarsi al prezzo di 30 milioni di euro fissato dalla Roma potrebbe offrire il cartellino dell’esterno brasiliano, valutandolo 15-17 milioni e coprire la differenza con una cifra cash.