Inter e Juve su Greenwood: reazione immediata della Roma

Il club giallorosso è pronto a dare l’assalto al Marsiglia per l’attaccante inglese, le ultime

Reduce da una stagione da 26 gol e 11 assist in tutte le competizioni, Mason Greenwood è l’obiettivo principale della Roma per rinforzare l’attacco. Gian Piero Gasperini ha messo il nome dell’inglese in cima alla lista della spesa e prima scorrere gli altri nomi sulla lista chiederà sforzi importanti a Tony D’Amico e alla famiglia Friedkin.

Il primo passo, tra le altre cose, è stato già compiuto ottenendo dapprima il gradimento totale del 24enne al trasferimento nella Capitale e raggiungendo poi un’intesa di massima per quanto riguarda il contratto. Dall’altra parte c’è il Marsiglia che, sin qui, non ha mai abbassato la sua richiesta da 50 milioni più bonus, informando tutti i club interessati che a partire da luglio non accetterà offerte inferiori ai 60 milioni della clausola.

Il club francese deve vendere entro il 30 giugno e sente di aver già fatto un passo indietro importante, anche perché una buona percentuale del ricavato andrà a finire nelle casse del Manchester United. Il club giallorosso spera di andare a dama con una proposta da 45-48 milioni di euro complessivi.

Secondo il Tempo, prima delle dimissioni Comolli aveva effettuato un sondaggio per conto della Juventus, ma anche l’Inter aveva chiesto informazioni sul calciatore senza poi approfondire ulteriormente i discorsi. Ad oggi, il concorrente più pericoloso resta l’Atletico Madrid, che ha contattato sia il Marsiglia che l’entourage di Greenwood.