Non solo Dybala: doppia firma con la Roma, tutte le cifre

Sprint decisivo sul fronte rinnovi in casa giallorossa, doppio accordo praticamente raggiunto

Cessioni, fair play finanziario e Mason Greenwood. Sono questi i tre argomenti che tengono sulle spine i tifosi della Roma e Gian Piero Gasperini, ma non solo. L’allenatore giallorosso, infatti, si è speso e mosso in prima persona anche sul fronte rinnovi di contratto, chiedendo fermamente la conferma di Zeki Celik, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Per accontentare il mister, è sceso in campo direttamente Ryan Friedkin, ma con l’ufficialità del nuovo direttore sportivo, anche Tony D’Amico ha avuto modo di studiare i dossier e, almeno su due fronti, questa potrebbe essere la settimana della firma.

Dopo gli ultimi contatti, infatti, le distanze tra Dybala e Celik da un lato e la dirigenza giallorossa si sono praticamente annullate l’intesa finale è davvero ad un passo per uno stipendio fisso attorno ai 3 milioni di euro. A confermare la chiusura imminente dei due contratti ci sono anche gli aggiornamenti di Filippo Biafora sul turco e di Eleonora Trotta sull’argentino.