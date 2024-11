Dalla Juventus all’Inter. ‘La classica’ del campionato rischia di prolungarsi anche sul mercato. Ma chi inseguono Giuntoli e Marotta?

Il mercato torna a riprendersi una scena che, in realtà, non ha mai abbandonato. Anzi. La sosta per le nazionali non ha fatto altro che aumentare l’interesse dei tifosi nei riguardi delle possibili trattative che potrebbero svilupparsi in vista della prossima sessione invernale di gennaio.

Con l’approssimarsi dell’appuntamento invernale le indiscrezioni di mercato si inseguono a gran velocità rafforzandosi o smentendosi clamorosamente. La ripresa del campionato fa quasi da sfondo alle possibili trattative che potrebbero chiudersi ad inizio 2025. E se è vero che in tutta Europa ci si prepara alla nuova finestra di mercato, sono le trattative che toccano le formazioni italiane le più seguite. Se poi su un ‘interessante’ prospetto vi sono due società pronte a sfidarsi l’interesse vola.

Dalla Juventus all’Inter: arriva Moussa Sylla

Se poi queste società pronte a sfidarsi si chiamano Juventus ed Inter, allora non c’è trattativa che possa intrigare di più.

Il prospetto seguito da Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta è Moussa Sylla, classe 1999, attaccante francese naturalizzato maliano dello Schalke 04. Radiomercato fa sapere che l’attaccante francese potrebbe lasciare il club tedesco già a gennaio per un cifra attorno ai 5 milioni di euro. Come detto su di lui di sono posati gli occhi ‘interessati’ di Juventus ed Inter. In riferimento alla possibilità che a gennaio possa lasciare lo Schalke 04 e che club di prestigio quali appunto la Juventus e l’Inter lo stiano seguendo attentamente, Moussa Sylla, a “WAZ” non è andato oltre una dichiarazione di circostanza: “Non è il momento di parlarne, attualmente sono un giocatore dell’FC Schalke 04“. E’ forse ancora troppo presto per parlare di mercato, soprattutto per chi spera di diventarne un protagonista. Come Moussa Sylla.