Allegri futuro allenatore della Roma, annuncio bomba: “Progetto triennale”

Il futuro di Massimiliano Allegri, la posizione della Roma e le possibili manovre in sede di calciomercato: giallorossi tirati nuovamente in ballo. Le ultimissime

La scelta da parte dei Friedkin di virare con forza su Claudio Ranieri è stata sicuramente finalizzata a garantire solidità e concretezza ad un ambiente che stava attraversando un periodo di particolare torpore. Quella dell’allenatore di Testaccio, però, non è stata l’unica pista scandagliata con attenzione dalla proprietà statunitense della Roma, che si è vista proporre diversi profili.

Un nome che in tempi e in modi ha continuato ad orbitare in casa giallorossa, pur non riuscendo mai a prendere quota, è stato ad esempio quello di Massimiliano Allegri. Dopo aver archiviato la sua parentesi sulla panchina della Juventus, infatti, il tecnico livornese si è preso del tempo per valutare con attenzione un progetto in grado di soddisfare le sue ambizioni. I contatti esplorativi avuti con i diversi club a cui è stato accostato, in realtà, non hanno portato a sbocchi concreti. In un ventaglio di opzioni ancora in costruzione, la Roma avrebbe potuto giocare un ruolo da autorevole protagonista. Proprio su questo tema ha incentrato la sua analisi l’ex calciatore Massimo Brambati, intervenuto nel corso di TMW Radio.

Calciomercato Roma, Allegri in giallorosso: “Serve un progetto triennale”

Brambati ha infatti rimarcato come Ranieri – futuro direttore tecnico della Roma – stia muovendo passi concreti riguardante il nuovo allenatore giallorosso. Ma non è finita qui. Brambati, infatti, ha rivelato che nel corso di un colloquio avuto con Allegri, quest’ultimo gli avrebbe confessato le condizioni progettuali affinché si possa accettare la panchina della Roma. Ecco lo stralcio dell’intervento in questione:

“Ranieri diventerà il futuro dt della Roma e sta già cercando il prossimo allenatore. Io credo che ce l’abbia già in mente. Prendendo Ranieri hai già messo una carta sull’allenatore del prossimo anno con tanto di progetto e programma. Mi dicono che non ci sarà il ritorno di De Rossi. Io ho parlato con Allegri e mi ha detto che per andare a Roma serve almeno un progetto triennale. E ciò fa capire cosa voglia un allenatore di un certo livello”.