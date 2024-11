Chiesa ha deciso: ecco dove giocherà a gennaio

Emergono prepotenti le intenzioni oramai definitive di Federico Chiesa in merito al suo futuro prossimo. Torna in Serie A già a gennaio?

L’avventura inglese di Federico Chiesa non ha certamente rispettato le aspettative nutrite dallo stesso talento ligure, costretto dai rinomati acciacchi fisici a consumare un modestissimo numero di minuti in campo.

Si sa… la Premier è senza dubbio alcuno il campionato più impegnativo del Vecchio Continte (dunque del mondo) sul piano prettamente fisico, in particolare per chi come Chiesa ha il compito di spaccare in due le difese attraverso delle discese fulminee.

A differenza di altri colleghi più dotati da un punto di vista squisitamente tecnico, dunque impiegabili anche in altre zone del campo e con compiti diversificati, Chiesa non può prescindere dalla propria esplosività e da una condizione ottimale, poiché l’assenza di quest’ultima significherebbe perdere l’arma più efficace dell’arsenale del figlio d’arte classe ’97.

Di recente sono emerse molteplici voci in merito alla possibilità di vedere Chiesa abbandonare Liverpool in seguito ai miseri 78 minuti spesi con la maglia dei Reds. Ecco le ultime in merito.

Chiesa è sicuro: vuole rimanere a Liverpool

Nonostante siano state pressanti e particolarmente credibili le speculazioni che vedevano un quasi immediato ritorno di Chiesa nella propria terra natale, Florian Plettebberg ha comunicato sul proprio account X(Twitter) le intenzioni dell’ex Juventus.

Chiesa, secondo il giornalista di Sky Sport DE, avrebbe comunicato perentoriamente l’intenzione di rimanere a Liverpool per tentare di tenere fede ad un contratto fino al 2028 e, soprattutto, di dimostrare il proprio valore anche in terra straniera. Ricordiamo che, fino a poche stagioni fa, il ligure era senza dubbio alcuno tra i calciatori più prorompenti del panorama calcistico europeo.