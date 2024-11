Colpo bianconero per la Roma: ribaltone in Serie A

In casa Roma, in attesa della gara di domani contro il Napoli, bisogna registrare un ribaltone in sede di calciomercato.

Dopo quasi due settimane di attesa, dunque, Claudio Ranieri è pronto ad esordire per la terza volta sulla panchina della Roma. La squadra giallorossa, infatti, giocherà domani allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli capolista del suo amico Antonio Conte.

Entrambi gli allenatori, esattamente nel corso delle due conferenze stampa di presentazione del match di domani, hanno ribadito del loro grande rapporto. Tuttavia, lo stesso Claudio Ranieri ha ribadito che anche per il Napoli non sarà facile ottenere i tre punti dal match dello Stadio Diego Armando Maradona.

La Roma, visto il dodicesimo posto con soli quattro punti di vantaggio dal Lecce terzultimo, ha infatti bisogno di fare subito dei punti. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, anche la Fiorentina su Shpendi del Cesena: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, di fatto, c’è anche la Fiorentina di Raffaele Palladino nella corsa a Cristian Shpendi del Cesena. L’attaccante classe 2003, nato ad Ancona ma di nazionalità albanese, è stato infatti accostato anche alla Roma nei giorni scorsi. Il club toscano è pronto ad investire per un giovane calciatore, visto anche il forte l’interessamento su Maldini del Monza.

Ma su Shpendi, autore di ben 8 gol in 12 giornate del campionato di Serie B, bisogna registrare anche ‘l’attenzione’ di squadre come Lazio ed Atalanta. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul giovane attaccante, per il quale il Cesena chiede circa 15 milioni di euro.