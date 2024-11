Dalla Roma alla Juve: doppio affare da 20 milioni

In casa Roma, in attesa del match di domani contro il Napoli capolista, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche la Juve.

Dopo l’avvicendamento in panchina con Ivan Juric, Claudio Ranieri è pronto ad esordire per la terza volta alla guida della sua amata Roma. Domani, esattamente alle ore 18.00, la squadra giallorossa scenderà infatti sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona il Napoli capolista di Antonio Conte.

Come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida, ha ribadito delle difficoltà che porta con sé la partita contro il Napoli del suo amico Antonio Conte. Ma la Roma, al netto della forza del team partenopeo, dovrà cercare di strappare dei punti da questa gara così complicata.

Il team capitolino, infatti, è ora dodicesimo in classifica con soli quattro di vantaggio sul Lecce terzultimo. Tuttavia, in attesa della gara contro il Napoli, in casa Roma bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Atletico Madrid su Angelino: seguito anche McKennie della Juve

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘elnacional.cat’, infatti, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone si è messo sulle tracce sia di Angelino della Roma che di Weston McKennie della Juventus. Il primo potrebbe essere preso per meno di 20 milioni di euro, mentre il centrocampista statunitense potrebbe diventare un ‘Colchoneros’ anche ad una cifra molto meno esosa per il club di Madrid rispetto al calciatore giallorosso.

Il ‘Cholo’ Simeone, di fatto, sta inistendo molto con il proprio presidente (ovvero Enrique Cerezo), per prendere Angelino e McKennie. Il laterale della Roma sarebbe l’ideale per coprire la falla che ha l’Atletico Madrid sulla sinistra. Il calciatore juventino, invece, diventerebbe un vero e proprio jolly nel centrocampista del tecnico argentino.