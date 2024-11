Debiti choc e primo colpo Friedkin: 30 milioni a gennaio

Nel corso delle ultime ore sono emerse rumorose indiscrezioni in merito ad un affare di calciomercato in programma per i Friedkin

Vi sono diverse teorie relative alle cause che avrebbero portato la Roma di Florent Ghisolfi dall’utopia estiva della lotta scudetto alla tragica necessità di guardarsi indietro per la paura della zona retrocessione, ma vi è un fattore su cui il popolo giallorosso in toto, gli appassionati neutrali e persino le altre tifoserie della penisola sembrerebbero concordare: alla Roma occorre disperatamente un esterno destro.

Fu una delle prime richieste di Daniele De Rossi al momento del concepimento della ‘nuova Roma’ 2024/25, ma il solo e modesto approdo di Saud Abdulhamid si rivelò da subito una falsa soluzione, che non avrebbe sopperito alla mediocrità (per lo meno per quanto concerne il contesto giallorosso) di Zaki Celik.

L’elemento più curioso (per non dire scioccante) è che tutti e tre gli allenatori transitati a Trigoria nel corso degli ultimi mesi, seppur divisi da ruotine tattiche e filosofie ben diverse, abbiano manifestato una particolare attenzione alla spinta sulle fasce, il che ha spinto la tifoseria giallorossa a domandarsi perplessa: perché nel corso di una sessione in cui sono stati spesi ben oltre cento milioni di euro, la dirigenza capitolina non si è ritagliata una generosa percentuale per colamre la lacuna più urgente da inizio estate?

Un quesito più che leggittimo, che si ripropone con vigore ora, a poco più di un mese dalla sessione di mercato invernale. Di recente sono emerse novità rilevanti in merito alle intenzioni del gruppo Friedkin per il calciomercato.

I Friedkin pronti a puntare su Luiz Henrique per l’Everton

A prescindere dalle scelte infelici compiute nel corso degli ultimi mesi, pare che vi sia qualcosa che non manca affatto al gruppo Friedkin: i soldi. Il gruppo statunitense è infatti ad un passo dalla definitiva acquisizione di un’altra società calcistica, questa volta in Inghilterra. Il lungo percorso che porterà i Friedkin alla proprietà dell’Everton – attualmente sommerso dai debiti – dovrebbe concludersi a breve, poco prima dell’apertura del mercato invernale.

Un cambio di proprietà che i tifosi dell’Everton anelano da diverse settimane, a causa delle continue voci che suggeriscono la volontà da parte dei Friedkin si investire diverse decine di milioni di sterline da subito, così da allontanare gli inglesi dalla zona retrocessione.

Uno degli obiettivi che potrebbero sbarcare a Liverpool (città dell’Everton) a gennaio è Luiz Henrique, ovvero un esterno destro attualmente in forze al Botafogo. I brasiliani hanno fissato a 25 milioni di sterline il prezzo del talentoso classe 2001, così da disincentivare i club europei, ma i Friedkin potrebbero permettersi senza particolari patemi tale cifra.