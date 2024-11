Blitz per l’accordo: Osimhen-Juve, la comunicazione è arrivata

Di recente sono emersi degli aggiornamenti di rilievo in merito al chiacchierato corteggiamento della Juventus nei confronti di Osimhen

Mentre la massima lega italiana ha riacceso definitivamente i motori in vista di un dicembre di fuoco, le voci relative al calciomercato non accennano a calmierarsi, soprattutto considerando lo snervante (per i protagonisti) ma spettacolare (per il pubblico) equilibrio vigente tra le prime sei formazioni attualmente in cima alla classifica.

Conquistare un innesto di rilievo a metà campionato, difatti, potrebbe realmente fornire ad una delle sei contendenti (sette se contiamo anche il Milan di Fonseca, a cui manca una partita da recuperare contro il Bologna) quella particella di qualità in più utile a rompere quell’affascinante equilibrio che nelle scorse settimane ha permesso alla Serie A di tornare appetibile anche per il pubblico estero.

Tra le società più propense a sbarcare sul mercato invernale con delle aspettative particolarmente alte ecco la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli che, a prescindere dalla qualità dei propri interpreti e da un progetto tecnico-tattico ben chiaro nella mente di Thiago Motta, dovrà nuovamente rivolgersi al mercato per perfezionare una rivoluzione compiuta soltanto in parte.

Uno dei temi più caldi tra i corridoi della Continassa è senza dubbio alcuno l’assenza di un vice Vlahovic di ruolo, come ben manifestato dalla sfida con il Milan di ieri sera, durante la quale il tecnico italo-brasiliano si è trovato costretto a schierare Teun Koopmeiners (rinomato per le sue qualità da incursore) come falso nueve.

Il Chelsea punta forte su Osimhen: ora è duello di mercato con la Juve

La sensazione, per chi ha imparato a conoscere Motta nella sua esperienza bolognese, è che le caratteristiche di Vlahovic non corrispondano con precisone alle esigenze tattiche del vincitore del triplete, il quale sembrerebbe preferire di gran lunga un centravanti in grado di legare la fase di impostazione e quella di finalizzazione con maggiore qualità (impossibile in tal senso non pensare a Joshua Zirkzee).

Pare infatti che, nel corso dei prossimi mesi, la Vecchia Signora potrebbe addirittura subire una vera e propria rivoluzione offensiva, che avrebbe il via libera nel caso di un addio di Vlahovic.

Il centravanti serbo, difatti, appare più che mai deciso ad abbandonare Torino, il che aprirebbe una serie di prospettive alla Continassa. Una su tutte risponde al nome di Victor Osimhen, il cui cartellino, a causa di una stagione al Galatasaray e dei controversi comportamenti fuori dal campo, ha subito una poderosa rivalutazione.

Non a caso, come riportato da Caught Offside, pare che anche il Chelsea di Maresca abbia posizionato il mirino sul bomber del Napoli. La stagione sinora positiva di Nicolas Jackson non sembrerebbe sufficiente a far scemare il desiderio della dirigenza blues nei nei confronti del centravanti nigeriano. Così Osimhen, nel caso in cui il Chelsea dovesse vincere la concorrenza con la Juventus versando 75 milioni di euro nelle casse di De Laurentiis, si andrebbe ad affiancare al fenomeno inglese in maglia numero 20 (Cole Palmer), in un attacco potenzialmente leggendario.